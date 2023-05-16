Зеленський виступить на відкритті саміту Ради Європи в Рейк'явіку

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 16 травня виступить на сесії відкриття четвертого саміту Ради Європи "Об'єднані навколо цінностей", який розпочне роботу в столиці Ісландії Рейк'явіку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Зеленський виступить з промовою після вступного слова прем'єр-міністра Ісландії Катрін Якобсдоттір.

Також заплановані виступи президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака і президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Саміт відкриється о 20:45 за київським часом. Він проходитиме 16-17 травня.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський перебував з візитом у Лондоні. У першій половині дня у неділю Зеленський перебував з візитом у Берліні, а у вечері стало відомо про приїзд Зеленського у Францію.

Протягом суботи Зеленський перебував з візитом у Римі та Ватикані.