Зеленский выступит на открытии саммита Совета Европы в Рейкьявике

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 16 мая выступит на сессии открытия четвертого саммита Совета Европы "Объединенные вокруг ценностей", который начнет работу в столице Исландии Рейкьявике.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Зеленский выступит с речью вечером после вступительного слова премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоттир.

Также запланированы выступления президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Великобритании Риши Сунака и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Саммит откроется в 20:45 по киевскому времени. Он будет проходить 16-17 мая.

Напомним, накануне Владимир Зеленский находился с визитом в Лондоне. В первой половине дня в воскресенье Зеленский находился с визитом в Берлине, а вечером стало известно о его приезде во Францию.

В течение субботы Зеленский находился с визитом в Риме и Ватикане.