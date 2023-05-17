Президент Австрії розкритикував уряд через небажання негайно долучитись до розмінування України

Австрійський президент Александер Ван дер Беллен вважає, що нейтралітет його держави не перешкоджає допомозі в цивільному розмінуванні України – в уряді вважають, що Відень повинен узятись за це вже по завершенні війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Standard.

Під час дебатів щодо допомоги у розмінуванні України на полях саміту Ради Європи Ван дер Беллен висловився за якнайшвидшу участь Австрії в цьому процесі.

"Я не розумію, чому федеральний уряд досі вагається щодо питання розмінування", – підкреслив він.

Австрійський президент вважає слушними міркування щодо безпеки фахівців, але не бачить у цьому перешкоди.

"Але одне має бути зрозумілим: допомога в розмінуванні цивільних районів, як-то будинки, школи, дитячі садки або сільськогосподарські угіддя, безумовно, не суперечить австрійському нейтралітету, але є гуманітарною справою", – зазначив Ван дер Беллен.

Як повідомлялось, очільниця Міноборони Австрії Клаудія Таннер вважає, що допомога в розмінуванні України повинна надаватись лише після завершенні війни в Україні, тому що "розмінування у воєнний час суперечить конституційному праву".

Таннер вважає, що немає жодних гарантій того, що операції з розмінування "не будуть використані воюючими сторонами для початку стратегічної атаки, тому що дороги знову стануть безпечнішими для руху", цитує її Der Standard.

Українська сторона раніше зверталась до Австрії з проханням допомогти в розмінуванні територій. Про це, серед іншого, казав і Володимир Зеленський під час звернення до депутатів нижньої палати австрійського парламенту.