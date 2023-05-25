Глава Пентагону сподівається на початок навчань українців на F-16 у найближчі тижні

Міністр оборони США Ллойд Остін сподівається, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 розпочнеться найближчими тижнями.

Про це Остін сказав у своєму виступі в рамках онлайн-засідання у форматі "Рамштайн", повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Минулого тижня президент Байден оголосив, що Сполучені Штати підтримуватимуть спільні зусилля з нашими союзниками та партнерами щодо підготовки українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16. Ми сподіваємося, що це навчання розпочнеться найближчими тижнями", – сказав Остін.

Він підкреслив, що це сприятиме подальшому зміцненню і вдосконаленню можливостей українських ВПС у довгостроковій перспективі.

"І це доповнить наші короткострокові і середньострокові безпекові угоди. Ці нові спільні зусилля надсилають потужний сигнал про нашу єдність і нашу довгострокову відданість самообороні України", – сказав Остін.

Жозеп Боррель, керівник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу, заявив у вівторок, що підготовка українських пілотів розпочалася в Польщі та деяких інших країнах.

Утім, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак сказав, що підготовка все ще перебуває на стадії планування.

Нідерланди і Данія, серед інших країн, також планують навчання українських пілотів.

Українські пілоти проходитимуть навчання на винищувачах F-16 на військових базах у Європі, заявляв раніше Пентагон.