Глава Пентагона надеется на начало обучения украинцев на F-16 в ближайшие недели

Министр обороны США Ллойд Остин надеется, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется в ближайшие недели.

Об этом Остин сказал в своем выступлении в рамках онлайн-заседания в формате "Рамштайн", сообщает корреспондент "Европейской правды".

"На прошлой неделе президент Байден объявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать совместные усилия с нашими союзниками и партнерами по подготовке украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16. Мы надеемся, что это обучение начнется в ближайшие недели", – сказал Остин.

Он подчеркнул, что это будет способствовать дальнейшему укреплению и совершенствованию возможностей украинских ВВС в долгосрочной перспективе.

"И это дополнит наши краткосрочные и среднесрочные соглашения по безопасности. Эти новые совместные усилия посылают мощный сигнал о нашем единстве и нашей долгосрочной приверженности самообороне Украины", – сказал Остин.

Жозеп Боррель, руководитель внешнеполитической службы Европейского Союза, заявил во вторник, что подготовка украинских пилотов началась в Польше и некоторых других странах.

Впрочем, министр обороны Польши Мариуш Блащак сказал, что подготовка все еще находится на стадии планирования.

Нидерланды и Дания, среди других стран, также планируют обучение украинских пилотов.

Украинские пилоты будут проходить обучение на истребителях F-16 на военных базах в Европе, заявлял ранее Пентагон.