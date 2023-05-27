Молдова скасовує міжнародні потяги і літаки через європейський саміт

В Молдові під час саміту Європейського політичного спільноти (ЄПС), який відбудеться 1 червня, попереджають про обмеження в роботі транспорту, повітряний простір буде закритий, а деякі міжнародні потяги не курсуватимуть.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ziarul de Garda.

Зазначається, що на час саміту повітряний простір Молдови буде закритий. З опівночі 1 червня до 7 ранку 2 червня буде заборонено польоти всіх цивільних повітряних суден, за винятком літаків офіційних осіб.

Для цивільних безпілотних літальних апаратів заборона на польоти діятиме в період з опівночі 31 травня до 7 ранку 2 червня.

Доступ на паркування в аеропорту Кишинева і на прилеглі території аеропорту заборонено з 25 травня до 7 ранку 2 червня.

Крім того, 31 травня і 1 червня рух потягів за маршрутами "Кишинів-Ясси (Сокола)" і "Кишинів-Бендери-3" буде призупинено.

Однак потяги за маршрутами "Кишинів-Бухарест" і "Кишинів-Унгени" за звичайним розкладом.

Потяг "Кишинів-Київ" також ходитиме за звичним розкладом (відправлення з Кишинева по парних днях, а з України – по непарних).

Як відомо, 1 червня у Молдові відбудеться другий саміт Європейської політичної спільноти.