Молдова отменяет международные поезда и самолеты из-за европейского саммита

В Молдове во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), который состоится 1 июня, предупреждают об ограничениях в работе транспорта, воздушное пространство будет закрыто, а некоторые международные поезда не будут курсировать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ziarul de Garda.

Отмечается, что на время саммита воздушное пространство Молдовы будет закрыто. С полуночи 1 июня до 7 утра 2 июня будут запрещены полеты всех гражданских воздушных судов, за исключением самолетов официальных лиц.

Для гражданских беспилотных летательных аппаратов запрет на полеты будет действовать в период с полуночи 31 мая до 7 утра 2 июня.

Доступ на парковку в аэропорту Кишинева и на прилегающие территории аэропорта запрещен с 25 мая до 7 утра 2 июня.

Кроме того, 31 мая и 1 июня движение поездов по маршрутам "Кишинев-Яссы (Сокола)" Международный аэропорт Яссы является хабом для европейских лоукостов. Здесь, в частности, базируется бюджетная авиакомпания Wizz Air) и "Кишинев-Бендеры-3" будет приостановлено.

Однако поезда по маршрутам "Кишинев-Бухарест" и "Кишинев-Унгены" по обычному расписанию.

Поезд "Кишинев-Киев" также будет ходить по обычному расписанию (отправление из Кишинева по четным дням, а из Украины – по нечетным).

Как известно, 1 июня в Молдове состоится второй саммит Европейского политического сообщества.