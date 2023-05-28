У Белграді пройшов четвертий великий антиурядовий протест після масових розстрілів

Велика кількість антиурядових протестувальників у суботу оточила будівлю сербського державного телебачення в центрі Белграда, вимагаючи від автократичного президента Александара Вучича послабити жорсткий контроль над основними ЗМІ і дозволити альтернативні голоси.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Десятки тисяч прихильників опозиції, деякі з яких скандували гасла з вимогою відставки Вучича, вийшли на залиті дощем вулиці через день після того, як прихильники президента влаштували такий же великий мітинг у столиці. Більшість прихильників Вучича приїхали до столиці автобусами з усієї Сербії та деяких сусідніх країн.

Біля штаб-квартири телеканалу РТС натовп голосно свистів, заявляючи, що, згідно із законодавством, державне телебачення має бути неупередженим як суспільний мовник, а натомість воно є проурядовим.

3/ The protesters, led by opposition parties, are gathered again in large numbers.



Last Friday's protest resulted to be among the biggest in Serbia in the new millennia, with dozens of thousands of citizens marching in the streets of Belgrade. pic.twitter.com/6fD8vN4CKI — Balkan Insight (@BalkanInsight) May 27, 2023

🔴 SERBIA | Thousands have gathered despite the heavy rain in the fourth "Serbia against violence" protest that has just started in Belgrade. pic.twitter.com/xAJpidMpsO — Balkan Insight (@BalkanInsight) May 27, 2023

Після офіційного завершення мітингу групи людей зібралися перед будівлею парламенту і державного телебачення, заявляючи, що хочуть увійти до будівель силою. Організатори протесту заблокували їм вхід, заявивши, що вони були направлені владою, щоб спробувати показати протест як насильницький.

Очолювані опозицією протести, які відбуваються вже вчетверте з часу масових розстрілів на початку травня, схоже, переростають у найбільший бунт проти авторитарного правління Вучича за понад 10 років його перебування при владі.

Мітинги спалахнули у відповідь на дві масові стрілянини, що відбулися на початку цього місяця, в результаті яких загинули 18 людей і 20 були поранені.

Серед інших вимог протесту – відставка вищих посадових осіб і відкликання ліцензій у проурядових ЗМІ, які транслюють матеріали із зображенням насильства, а також дають в ефір виступи кримінальних авторитетів і воєнних злочинців.

Раніше в суботу Вучич відійшов від керма своєї популістської партії на тлі планів сформувати ширший політичний рух. Своїм наступником Вучич назвав свого близького союзника Мілоша Вучевича, нинішнього міністра оборони.

Вучич заявив, що в червні буде сформовано новий національний рух, до якого увійдуть інші партії, експерти та видатні особистості, що сприятиме єдності. Аналітики кажуть, що це спроба перегрупування на тлі зростаючого громадського тиску.