У Белграді пройшов четвертий великий антиурядовий протест після масових розстрілів

Велика кількість антиурядових протестувальників у суботу оточила будівлю сербського державного телебачення в центрі Белграда, вимагаючи від автократичного президента Александара Вучича послабити жорсткий контроль над основними ЗМІ і дозволити альтернативні голоси.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Десятки тисяч прихильників опозиції, деякі з яких скандували гасла з вимогою відставки Вучича, вийшли на залиті дощем вулиці через день після того, як прихильники президента влаштували такий же великий мітинг у столиці. Більшість прихильників Вучича приїхали до столиці автобусами з усієї Сербії та деяких сусідніх країн.

Біля штаб-квартири телеканалу РТС натовп голосно свистів, заявляючи, що, згідно із законодавством, державне телебачення має бути неупередженим як суспільний мовник, а натомість воно є проурядовим.

3/ The protesters, led by opposition parties, are gathered again in large numbers.



Last Friday's protest resulted to be among the biggest in Serbia in the new millennia, with dozens of thousands of citizens marching in the streets of Belgrade. pic.twitter.com/6fD8vN4CKI