В Белграде прошел четвертый крупный антиправительственный протест после массовых расстрелов

Большое количество антиправительственных протестующих в субботу окружило здание сербского государственного телевидения в центре Белграда, требуя от автократического президента Александара Вучича ослабить жесткий контроль над основными СМИ и позволить альтернативные голоса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Десятки тысяч сторонников оппозиции, некоторые из которых скандировали лозунги с требованием отставки Вучича, вышли на залитые дождем улицы через день после того, как сторонники президента устроили такой же большой митинг в столице. Большинство сторонников Вучича приехали в столицу на автобусах со всей Сербии и некоторых соседних стран.

Возле штаб-квартиры телеканала РТС толпа громко свистела, заявляя, что, согласно законодательству, государственное телевидение должно быть беспристрастным как общественный вещатель, а вместо этого оно является проправительственным.

3/ The protesters, led by opposition parties, are gathered again in large numbers.



Last Friday's protest resulted to be among the biggest in Serbia in the new millennia, with dozens of thousands of citizens marching in the streets of Belgrade. pic.twitter.com/6fD8vN4CKI — Balkan Insight (@BalkanInsight) May 27, 2023

🔴 SERBIA | Thousands have gathered despite the heavy rain in the fourth "Serbia against violence" protest that has just started in Belgrade. pic.twitter.com/xAJpidMpsO — Balkan Insight (@BalkanInsight) May 27, 2023

После официального завершения митинга группы людей собрались перед зданием парламента и государственного телевидения, заявляя, что хотят войти в здания силой. Организаторы протеста заблокировали им вход, заявив, что они были направлены властями, чтобы попытаться показать протест как насильственный.

Возглавляемые оппозицией протесты, которые происходят уже в четвертый раз со времени массовых расстрелов в начале мая, похоже, перерастают в крупнейший бунт против авторитарного правления Вучича за более чем 10 лет его пребывания у власти.

Митинги вспыхнули в ответ на две массовые стрельбы, произошедшие в начале этого месяца, в результате которых погибли 18 человек и 20 были ранены.

Среди других требований протеста – отставка высших должностных лиц и отзыв лицензий у проправительственных СМИ, которые транслируют материалы с изображением насилия, а также дают в эфир выступления криминальных авторитетов и военных преступников.

Ранее в субботу Вучич отошел от руля своей популистской партии на фоне планов сформировать более широкое политическое движение. Своим преемником Вучич назвал своего близкого союзника Милоша Вучевича, нынешнего министра обороны.

Вучич заявил, что в июне будет сформировано новое национальное движение, в которое войдут другие партии, эксперты и выдающиеся личности, что будет способствовать единству. Аналитики говорят, что это попытка перегруппировки на фоне растущего общественного давления.