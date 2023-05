В Белграде прошел четвертый крупный антиправительственный протест после массовых расстрелов

Большое количество антиправительственных протестующих в субботу окружило здание сербского государственного телевидения в центре Белграда, требуя от автократического президента Александара Вучича ослабить жесткий контроль над основными СМИ и позволить альтернативные голоса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Десятки тысяч сторонников оппозиции, некоторые из которых скандировали лозунги с требованием отставки Вучича, вышли на залитые дождем улицы через день после того, как сторонники президента устроили такой же большой митинг в столице. Большинство сторонников Вучича приехали в столицу на автобусах со всей Сербии и некоторых соседних стран.

Возле штаб-квартиры телеканала РТС толпа громко свистела, заявляя, что, согласно законодательству, государственное телевидение должно быть беспристрастным как общественный вещатель, а вместо этого оно является проправительственным.

3/ The protesters, led by opposition parties, are gathered again in large numbers.



Last Friday's protest resulted to be among the biggest in Serbia in the new millennia, with dozens of thousands of citizens marching in the streets of Belgrade. pic.twitter.com/6fD8vN4CKI