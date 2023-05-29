Суперник Ердогана назвав вибори у Туреччині "найбільш несправедливими за останні роки"

Кандидат у президенти Туреччини від Національного альянсу Кемаль Киличдароглу назвав цьогорічне волевиявлення "найбільш несправедливим виборчим процесом за останні роки".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Halk TV.

"Я боровся за те, щоб ви жили в достатку, родючості та мирі, і буду продовжувати це робити", – сказав він.

Киличдароглу також підкреслив, що продовжить боротьбу за демократію у Туреччині і закликав підтримати його на цьому шляху.

"Ми пережили найбільш несправедливий виборчий процес за останні роки. Всі можливості держави були мобілізовані для однієї політичної партії. Вони були покладені під ноги одній людині", – зазначив Киличдароглу.

Він наголосив, що на цих виборах чітко проявилася "воля народу до зміни авторитарного правління".

"Народно-республіканська партія і Національний альянс борються на всіх фронтах усіма своїми елементами. Ми і надалі будемо на передовій цієї боротьби, поки в нашу країну не прийде справжня демократія", – додав Киличдароглу.

Нагадаємо, Реджеп Таїп Ердоган переобраний президентом Туреччини в другому турі виборів, набравши 52,16% голосів згідно з даними ЦВК. Після цього він пообіцяв об’єднання на підтримку національних цінностей.

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