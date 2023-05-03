Прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір окреслила головні теми саміту Ради Європи у Рейк’явіку 16-17 травня, у центрі якого буде українське питання.

Про це Якобсдоттір сказала на пресконференції за підсумками зустрічі лідерів України та країн Північної Європи, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Україна буде там (на саміті Ради Європи. – Ред.) головним фокусом", – сказала Якобсдоттір, відповідаючи на питання журналістів.

За її словами, серед основних тем саміту – питання відповідальності Росії і того, "як ми можемо відновити справедливість після цього незаконного вторгнення".

Крім того, саміт обговорить конкретні питання із "формули миру" президента Зеленського, а також питання екоциду і те, як реагувати на "неймовірне руйнування навколишнього середовища в цій війні".

4-й саміт в історії Ради Європи відбудеться у Рейк’явіку у травні 2023 року.

За словами ісландскьої прем’єрки, Зеленський підтвердив свою участь у саміті, однак поки не відомо, чи прибуде він у Рейк'явік особисто.