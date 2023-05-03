Саммит Совета Европы обсудит наказание РФ за вторжение и "формулу мира" – премьер Исландии
Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир очертила главные темы саммита Совета Европы в Рейкьявике 16-17 мая, в центре которого будет украинский вопрос.
Об этом Якобсдоттир сказала на пресс-конференции по итогам встречи лидеров Украины и стран Северной Европы, сообщает корреспондент "Европейской правды".
"Украина будет там (на саммите Совета Европы. – Ред.) главным фокусом", – сказала Якобсдоттир, отвечая на вопросы журналистов.
По ее словам, среди основных тем саммита – вопрос ответственности России и того, "как мы можем восстановить справедливость после этого незаконного вторжения".
Кроме того, саммит обсудит конкретные вопросы из "формулы мира" президента Зеленского, а также вопросы экоцида и то, как реагировать на "невероятное разрушение окружающей среды в этой войне".
4-й саммит в истории Совета Европы состоится в Рейкьявике в мае 2023 года.
По словам исландского премьера, Зеленский подтвердил свое участие в саммите, однако пока не известно, прибудет ли он в Рейкьявик лично.