Віцепрем’єрка сподівається на зміну формату співпраці України й НАТО на саміті у Вільнюсі

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що саміт Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі може схвалити створення Ради Україна-НАТО у новому форматі.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на "Суспільне", Стефанішина сказала під час зустрічі із журналістами в середу.

"Наразі є пропозиція щодо оголошення на саміті у Вільнюсі про створення Ради Україна-НАТО у форматі 32, а не 31+1, як передбачає Комісія Україна-НАТО, яку ми зараз маємо", – пояснила віцепрем’єрка.

За її словами, Київ розглядає створення Ради як інструмент для підготовки й обговорення рішень до наступного саміту НАТО у Вашингтоні, що припадатиме на 75-річчя створення Альянсу.

Крім того, за словами Стефанішиної, триває робота над створенням Спільного центру Україна-НАТО "для підготовки, тренування, аналізу ситуації, обміну досвідом".

"Центр є нашою спільною з Польщею ініціативою. Однак для нас важливо передбачити переміщення Центру в Україну, коли дозволить безпекова ситуація", – додала вона.

Серед інших очікувань саміту Альянсу у Вільнюсі Стефанішина назвала посилення підтримки України в межах Комплексного пакета допомоги (Comprehensive Assistance Package, CAP).

Нагадаємо, 20 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Києва заявив, що на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для неї, але головним питанням залишається забезпечення перемоги України у війні.

Водночас агентство DPA повідомило, що члени НАТО, зокрема Німеччина і США, поки не хочуть конкретних рішень у питанні членства України в Альянсі.

У свою чергу в Держдепі США заявили, що підтримують приєднання до НАТО нових членів, зокрема й України, однак наразі зосереджені на підтримці Києва у протидії російській агресії.