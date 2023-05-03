Вице-премьер надеется на изменение формата сотрудничества Украины и НАТО на саммите в Вильнюсе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что саммит Североатлантического Альянса в Вильнюсе может одобрить создание Совета Украина-НАТО в новом формате.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Суспільне", Стефанишина сказала во время встречи с журналистами в среду.

"Сейчас есть предложение об объявлении на саммите в Вильнюсе о создании Совета Украина-НАТО в формате 32, а не 31+ 1, как предусматривает Комиссия Украина-НАТО, которую мы сейчас имеем", – пояснила вице-премьер.

По ее словам, Киев рассматривает создание Совета как инструмент для подготовки и обсуждения решений к следующему саммиту НАТО в Вашингтоне, который придется на 75-летие создания Альянса.

Кроме того, по словам Стефанишиной, продолжается работа над созданием Совместного центра Украина-НАТО "для подготовки, тренировки, анализа ситуации, обмена опытом".

"Центр является нашей общей с Польшей инициативой. Однако для нас важно предусмотреть перемещение Центра в Украину, когда позволит ситуация с безопасностью", – добавила она.

Среди других ожиданий саммита Альянса в Вильнюсе Стефанишина назвала усиление поддержки Украины в рамках Комплексного пакета помощи (Comprehensive Assistance Package, CAP).

Киев заявил, что на июльском саммите в Вильнюсе страны-члены Альянса готовятся обсуждать вопрос членства Украины и гарантии безопасности для нее, но главным вопросом остается обеспечение победы Украины в войне.

В то же время агентство DPA сообщило, что члены НАТО, в частности Германия и США, пока не хотят конкретных решений в вопросе членства Украины в Альянсе.

В свою очередь в Госдепе США заявили, что поддерживают присоединение к НАТО новых членов, в том числе и Украины, однако сейчас сосредоточены на поддержке Киева в противодействии российской агрессии.