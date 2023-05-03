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Кулеба підтримує ідею проведення першого етапу престижних італійських велоперегонів в Україні

Середа, 3 травня 2023, 22:20

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтримав пропозицію італійського візаві Антоніо Таяні провести перший етап велоперегонів Джиро д’Італія в Україні.

Про це Кулеба написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Пропозицію Таяні провести перший етап італійських велоперегонів в Україні головний дипломат назвав "чудовим прикладом спорту, який справді єднає людей і держави".

"Вельми дякую, Антоніо та всі наші італійські друзі, за віру в перемогу України", – додав Кулеба.

Джиро д’Італія вважаються другими за важливістю велосипедними перегонами після Тур де Франс. Хоча фактично змагання італійські, організатори кілька разів призначали їхній символічний старт за кордоном – у Будапешті (2022), Єрусалимі (2018) та Белфасті (2014).

Італія підтримує Україну з почтку повномасштабного вторгнення Росії в лютому минулого року, надсилаючи військову допомогу та підтримуючи західні санкції проти Москви.

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Кулеба Італія