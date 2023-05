Кулеба підтримує ідею проведення першого етапу престижних італійських велоперегонів в Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтримав пропозицію італійського візаві Антоніо Таяні провести перший етап велоперегонів Джиро д’Італія в Україні.

Про це Кулеба написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Пропозицію Таяні провести перший етап італійських велоперегонів в Україні головний дипломат назвав "чудовим прикладом спорту, який справді єднає людей і держави".

"Вельми дякую, Антоніо та всі наші італійські друзі, за віру в перемогу України", – додав Кулеба.

I applaud @Antonio_Tajani’s proposal to hold the first stage of next year’s prestigious Giro d’Italia cycling event in Ukraine. A great example of sports truly uniting people and nations. Grazie mille, Antonio and all of our Italian friends, for having faith in Ukraine’s victory.