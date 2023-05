Кулеба поддерживает идею проведения первого этапа престижных итальянских велогонок в Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поддержал предложение итальянского визави Антонио Таяни провести первый этап велогонки Джиро д'Италия в Украине.

Об этом Кулеба написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Предложение Таяни провести первый этап итальянских велогонок в Украине главный дипломат назвал "прекрасным примером спорта, который действительно объединяет людей и государства".

"Большое спасибо, Антонио и все наши итальянские друзья, за веру в победу Украины", – добавил Кулеба.

I applaud @Antonio_Tajani’s proposal to hold the first stage of next year’s prestigious Giro d’Italia cycling event in Ukraine. A great example of sports truly uniting people and nations. Grazie mille, Antonio and all of our Italian friends, for having faith in Ukraine’s victory.