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Кулеба поддерживает идею проведения первого этапа престижных итальянских велогонок в Украине

Среда, 3 мая 2023, 22:20

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поддержал предложение итальянского визави Антонио Таяни провести первый этап велогонки Джиро д'Италия в Украине.

Об этом Кулеба написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Предложение Таяни провести первый этап итальянских велогонок в Украине главный дипломат назвал "прекрасным примером спорта, который действительно объединяет людей и государства".

"Большое спасибо, Антонио и все наши итальянские друзья, за веру в победу Украины", – добавил Кулеба.

Джиро д'Италия считаются вторыми по важности велосипедными гонками после Тур де Франс. Хотя фактически соревнования итальянские, организаторы несколько раз назначали их символический старт за рубежом – в Будапеште (2022), Иерусалиме (2018) и Белфасте (2014).

Италия поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России в феврале прошлого года, отправляя военную помощь и поддерживая западные санкции против Москвы.

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