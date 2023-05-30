Байден сказав Ердогану, що треба розблокувати вступ Швеції до НАТО

Президент США Джо Байден заявив у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, що він хоче, аби Анкара відмовилася від своїх заперечень проти вступу Швеції до НАТО.

Президента США цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Байден зателефонував Ердогану, щоб привітати його з перемогою на президентських виборах у Туреччині в неділю. За словами Байдена, у розмові в понеділок Ердоган повторив бажання Анкари купити винищувачі F-16 у США.

"Я говорив з Ердоганом. Я привітав Ердогана. Він все ще хоче попрацювати над чимось, над F-16. Я сказав йому, що ми хочемо укласти угоду зі Швецією, тож давайте це зробимо. І ми знову будемо на зв'язку один з одним", – сказав Байден журналістам перед від'їздом з Білого дому до штату Делавер.

Відповідаючи на запитання, чи очікує він від Ердогана якихось зрушень у питанні членства Швеції в НАТО, Байден сказав, що говорив про це з турецьким президентом.

"Я піднімав це питання з ним. Ми поговоримо про це більше наступного тижня", – зауважив він.

Швеція і Фінляндія подали заявки на членство в НАТО минулого року, але Туреччина і Угорщина все ще не схвалили заявку Швеції.

Туреччина прагнула купити у США винищувачі F-16 на суму 20 мільярдів доларів і майже 80 модернізаційних комплектів. Але угода загальмувала через заперечення з боку Конгресу США, якому не подобається відмова Анкари погодити розширення НАТО. Адміністрація Байдена неодноразово заявляла, що підтримує цю угоду.

Набагато менший військовий пакет на суму $259 млн, який включає оновлення програмного забезпечення авіоніки для нинішнього парку турецьких винищувачів F-16, був схвалений Конгресом США на початку цього року, через кілька днів після того, як Туреччина ратифікувала вступ Фінляндії до НАТО.

Адміністрація Байдена неодноразово відкидала будь-які твердження про "послугу за послугу" між продажем F-16 і розширенням НАТО, хоча міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в січні заявив, що американська сторона чітко дала зрозуміти: схвалення заявок щодо НАТО буде позитивно сприйняте Конгресом.

Туреччина ратифікувала вступ Фінляндії до НАТО наприкінці березня, але продовжує заперечувати проти вступу Швеції, заявляючи, що Стокгольм переховує членів бойових угруповань, яких вона вважає терористами.

Угорщина також ще не схвалила заявку Швеції.

Приєднання Швеції до НАТО до середини липня, коли Альянс має провести саміт лідерів у Литві, є одним з головних пріоритетів для Вашингтона.