Байден сказал Эрдогану, что надо разблокировать вступление Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что он хочет, чтобы Анкара отказалась от своих возражений против вступления Швеции в НАТО.

Президента США цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Байден позвонил Эрдогану, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах в Турции в воскресенье. По словам Байдена, в разговоре в понедельник Эрдоган повторил желание Анкары купить истребители F-16 в США.

"Я говорил с Эрдоганом. Я поздравил Эрдогана. Он все еще хочет поработать над чем-то, над F-16. Я сказал ему, что мы хотим заключить соглашение со Швецией, так давайте это сделаем. И мы снова будем на связи друг с другом", – сказал Байден журналистам перед отъездом из Белого дома в штат Делавэр.

Отвечая на вопрос, ожидает ли он от Эрдогана каких-то сдвигов в вопросе членства Швеции в НАТО, Байден сказал, что говорил об этом с турецким президентом.

"Я поднимал этот вопрос с ним. Мы поговорим об этом больше на следующей неделе", – отметил он.

Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО в прошлом году, но Турция и Венгрия все еще не одобрили заявку Швеции.

Турция стремилась купить у США истребители F-16 на сумму 20 миллиардов долларов и почти 80 модернизационных комплектов. Но сделка затормозилась из-за возражений со стороны Конгресса США, которому не нравится отказ Анкары согласовать расширение НАТО. Администрация Байдена неоднократно заявляла, что поддерживает это соглашение.

Гораздо меньший военный пакет на сумму $259 млн, который включает обновление программного обеспечения авионики для нынешнего парка турецких истребителей F-16, был одобрен Конгрессом США в начале этого года, через несколько дней после того, как Турция ратифицировала вступление Финляндии в НАТО.

Администрация Байдена неоднократно отвергала любые утверждения об "услуге за услугу" между продажей F-16 и расширением НАТО, хотя министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в январе заявил, что американская сторона четко дала понять: одобрение заявок по НАТО будет положительно воспринято Конгрессом.

Турция ратифицировала вступление Финляндии в НАТО в конце марта, но продолжает возражать против вступления Швеции, заявляя, что Стокгольм укрывает членов боевых группировок, которых она считает террористами.

Венгрия также еще не одобрила заявку Швеции.

Присоединение Швеции к НАТО до середины июля, когда Альянс должен провести саммит лидеров в Литве, является одним из главных приоритетов для Вашингтона.