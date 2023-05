Українські делегати спробували зірвати виступ делегації РФ на саміті ПАЧЕС, у кулуарах побились через прапор

Депутати Верховної ради на саміті Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) в Анкарі спробували зірвати виступ російської делегації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило турецьке агентство Anadolu.

Зокрема, це відбулося під час виступу депутатки Держдуми від "Єдиної Росії" Ольги Тимофєєвої, яка почепила на піджак "георгіївську стрічку" – символ російської агресії.

Українські депутати спробували розгорнути прапори за її спиною, а члени російської делегації намагались запобігти діям українців.

A scuffle broke out between Ukrainian and Russian delegates at a meeting of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC) in Türkiye’s capital Ankara



