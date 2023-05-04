Українські делегати спробували зірвати виступ делегації РФ на саміті ПАЧЕС, у кулуарах побились через прапор

Депутати Верховної ради на саміті Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) в Анкарі спробували зірвати виступ російської делегації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило турецьке агентство Anadolu.

Зокрема, це відбулося під час виступу депутатки Держдуми від "Єдиної Росії" Ольги Тимофєєвої, яка почепила на піджак "георгіївську стрічку" – символ російської агресії.

Українські депутати спробували розгорнути прапори за її спиною, а члени російської делегації намагались запобігти діям українців.

A scuffle broke out between Ukrainian and Russian delegates at a meeting of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC) in Türkiye’s capital Ankara



Tensions boiled over after Ukrainians interrupted a Russian official’s speech👇 pic.twitter.com/AzZiQi2B6L — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 4, 2023

ФОТО: ANADOLU

ФОТО: ANADOLU

Тоді у ситуацію втрутився спікер парламенту Туреччини. Мустафа Шентоп оголосив перерву і зажадав, щоб делегацію, яка порушила регламент заходу, вивели із зали.

"Тут буде говорити той, кому надано слово. Я не дозволю порушити спокій і порядок ведення заходу. Якщо в когось є подібні наміри, то нехай залишить приміщення", – сказав він.

За його словами, кожен може висловлювати свою думку та ідеї в усній формі. "У цьому немає нічого поганого. Однак якщо будуть зроблені спроби проведення акцій, то майданчик сьогоднішніх зборів перестане бути парламентським заходом і перетвориться на вуличний рух", – зазначив турецький спікер.

Шентоп наголосив, що не допускає подібних дій, і попросив залишити зал тих, хто хоче виступити без надання слова.

Згодом у кулуарах заходу виникла бійка за участі українського депутата Олександра Маріковського через український прапор.

4-5 травня у Анкарі проходить 61-а Генеральна Асамблея ПАЧЕС. Напередодні заходу президія Меджлісу кримськотатарського народу заявила про неприпустимість підтвердження мандатів членів національної делегації РФ як членів ПАЧЕС.

До порядку денного Генеральної асамблеї ПАЧЕС включено питання про підтвердження мандатів членів національної делегації РФ, сформованої після проведення в РФ парламентських виборів.

"Особи, включені до складу офіційної делегації РФ і чиї мандати пропонується підтвердити у якості членів ПАЧЕС, і сьогодні продовжують вчиняти міжнародні злочини: ними розробляються, обговорюються та затверджуються злочинні рішення, спрямовані на порушення норм міжнародних договорів, розв’язання та ведення війни проти суверенної незалежної та демократичної Української держави, внаслідок якої щодня гинуть мирні жителі, зокрема діти", – заявили у Меджлісі.

Усі особи, включені до складу офіційної делегації РФ, починаючи з лютого 2014 року, коли РФ окупувала Крим, особисто причетні до скоєння злочинів на території України та проти громадян України, підкреслили у Меджлісі.

Парламентська асамблея Організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) була створена 26 лютого 1993 року. До її складу після виключення Росії входять 12 країн: Албанія, Азербайджан, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Македонія, Молдова, Румунія, Росія, Сербія, Туреччина та Україна.