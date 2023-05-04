Украинские делегаты попытались сорвать выступление делегации РФ на саммите ПАЧЭС, в кулуарах подрались из-за флага

Депутаты Верховной Рады на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре попытались сорвать выступление российской делегации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило турецкое агентство Anadolu.

В частности, это произошло во время выступления депутата Госдумы от "Единой России" Ольги Тимофеевой, которая повесила на пиджак "георгиевскую ленту" – символ российской агрессии.

Украинские депутаты попытались развернуть флаги за ее спиной, а члены российской делегации пытались предотвратить действия украинцев.

A scuffle broke out between Ukrainian and Russian delegates at a meeting of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC) in Türkiye’s capital Ankara



Tensions boiled over after Ukrainians interrupted a Russian official’s speech👇 pic.twitter.com/AzZiQi2B6L — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 4, 2023

ФОТО: ANADOLU

ФОТО: ANADOLU

Тогда в ситуацию вмешался спикер парламента Турции. Мустафа Шентоп объявил перерыв и потребовал, чтобы делегацию, которая нарушила регламент мероприятия, вывели из зала.

"Здесь будет говорить тот, кому предоставлено слово. Я не позволю нарушить спокойствие и порядок ведения мероприятия. Если у кого-то есть подобные намерения, то пусть покинет помещение", – сказал он.

По его словам, каждый может высказывать свое мнение и идеи в устной форме. "В этом нет ничего плохого. Однако если будут предприняты попытки проведения акций, то площадка сегодняшнего собрания перестанет быть парламентским мероприятием и превратится в уличное движение", – отметил турецкий спикер.

Шентоп подчеркнул, что не допускает подобных действий, и попросил покинуть зал тех, кто хочет выступить без предоставления слова.

Впоследствии в кулуарах мероприятия возникла драка с участием украинского депутата Александра Мариковского из-за украинского флага, который ему пришлось "отвоевывать".



4-5 мая в Анкаре проходит 61-я Генеральная Ассамблея ПАЧЭС. Накануне мероприятия президиум Меджлиса крымскотатарского народа заявил о недопустимости подтверждения мандатов членов национальной делегации РФ как членов ПАЧЭС.

В повестку дня Генеральной ассамблеи ПАЧЭС включен вопрос о подтверждении мандатов членов национальной делегации РФ, сформированной после проведения в РФ парламентских выборов.

"Лица, включенные в состав официальной делегации РФ и чьи мандаты предлагается подтвердить в качестве членов ПАЧЭС, и сегодня продолжают совершать международные преступления: ими разрабатываются, обсуждаются и утверждаются преступные решения, направленные на нарушение норм международных договоров, развязывание и ведение войны против суверенного независимого и демократического Украинского государства, в результате которой ежедневно гибнут мирные жители, в том числе дети", – заявили в Меджлисе.

Все лица, включенные в состав официальной делегации РФ, начиная с февраля 2014 года, когда РФ оккупировала Крым, лично причастны к совершению преступлений на территории Украины и против граждан Украины, подчеркнули в Меджлисе.

Парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) была создана 26 февраля 1993 года. В ее состав после исключения России входят 12 стран: Албания, Азербайджан, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Македония, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция и Украина.