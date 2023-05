Украинские делегаты попытались сорвать выступление делегации РФ на саммите ПАЧЭС, в кулуарах подрались из-за флага

Депутаты Верховной Рады на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре попытались сорвать выступление российской делегации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило турецкое агентство Anadolu.

В частности, это произошло во время выступления депутата Госдумы от "Единой России" Ольги Тимофеевой, которая повесила на пиджак "георгиевскую ленту" – символ российской агрессии.

Украинские депутаты попытались развернуть флаги за ее спиной, а члены российской делегации пытались предотвратить действия украинцев.

A scuffle broke out between Ukrainian and Russian delegates at a meeting of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC) in Türkiye’s capital Ankara



Tensions boiled over after Ukrainians interrupted a Russian official’s speech👇 pic.twitter.com/AzZiQi2B6L