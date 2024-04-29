Київ через війну призупинив захист права на власність та вільні вибори за конвенціями Ради Європи

Україна повідомила секретаріат Ради Європи про зміну переліку винятків із власних зобов’язань за документами РЄ, у тому числі Європейською конвенцією з прав людини та основних свобод (ЄКПЛ).

Про запит України з цього приводу йдеться на сторінці щодо дії ЄКПЛ на сайті Ради Європи, а також у документах від уряду України, що є в розпорядженні "Європейської правди".

Як відомо, Україна як держава-член Ради Європи зобов’язана виконувати норми щодо дотримання прав людини, передбачені Конвенцією; у разі їхнього порушення особи або організації можуть подати позов проти України до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі. Утім, ЄКПЛ дає державам-членам право заявити про аргументоване відхилення від виконання окремих зобов’язань через особливі обставини, у тому числі через військову агресію.

У листі від 4 квітня 2024 року, про який донедавна не повідомлялося, Україна повідомила Страсбург, що надалі на її територію не поширюватимуться зобов’язання українського уряду щодо дотримання статей 8 (право на повагу до приватного та сімейного життя), 10 (свобода слова) та 11 (свобода зібрань та об’єднань), статті 2 протоколу 4 (право на вільне переміщення людей), а також трьох статей з першого протоколу – №1 (захист приватної власності), №2 (право на освіту), №3 (право на свободу виборів).

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Варто зауважити, що це – не перше повідомлення України про можливе обмеження певних прав громадян через російську агресію. Україна ще 2015 року призупинила свої зобов’язання щодо дотримання деяких статей ЄКПЛ через антитерористичну операцію у Донецькій та Луганській областях. У лютому 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення РФ, Київ передав до Страсбурга значний перелік таких відхилень.

Понад те, у комунікації від 4 квітня 2024 року Україна повідомила, що відновлює свої зобов’язання щодо дотримання окремих прав людини. Зокрема, відхилення не будуть стосуватися заборони дискримінації, обмеження політичної активності іноземців, права на відшкодування, свободи совісті та деяких аспектів примусової роботи. Раніше, як виходить з офіційного повідомлення, ці зобов’язання також були призупинені.

Водночас можливі обмеження щодо захисту приватної власності, права на освіту та право на свободу виборів є новими – їх не було щонайменше у початковому повідомленні Києва від 2022 року.

Нагадаємо, минулого року на саміті Ради Європи у Рейк’явіку 43 держави схвалили угоду про реєстр збитків від агресії РФ, що прокладає шлях до компенсацій.

У квітні 2024 року Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (RD4U), оголосив про відкриття прийому заяв про відшкодування збитків, спричинених війною Росії.

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