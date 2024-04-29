Фінляндія просить Frontex допомогти у нагляді за кордоном з РФ до кінця жовтня

Прикордонники Frontex, Європейського агентства прикордонної та берегової охорони, можуть продовжити моніторинг сухопутного кордону між Фінляндією та Росією до глибокої осені.

Про це повідомили в департаменті прикордонної охорони Фінляндії, передає "Європейська правда" з посиланням на Yle.

"Ми запропонували Frontex, щоб їхні прикордонники допомогли нам у моніторингу сухопутного кордону на східному кордоні до кінця жовтня. Frontex ще не відповів на наш запит, але ми вважаємо дуже ймовірним, що підтримка буде продовжена", – сказав заступник начальника управління, полковник Марко Саарекс з Департаменту прикордонної охорони Міністерства внутрішніх справ.

Подальша підтримка Frontex також включає технічне обладнання, тобто, в основному, патрульні автомобілі та обладнання, що використовується для контролю сухопутного кордону.

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У листопаді-грудні Frontex направив до Фінляндії близько 50 прикордонників та інших співробітників, які допомагали контролювати східний кордон після того, як шукачі притулку з Росії почали масово прибувати до кордону.

У січні Прикордонна служба домовилася з Frontex про продовження цільової підтримки східного кордону до літа. Наприкінці зими та навесні двадцять прикордонників Frontex з різних країн ЄС здійснювали моніторинг сухопутної ділянки східного кордону.

Чисельність персоналу Frontex залишиться незмінною до осені.

"Якщо ситуація на східному кордоні погіршиться, ми отримаємо додатковий персонал від Frontex, якщо це буде необхідно. Ситуація диктує необхідність, але кількість додаткового персоналу може становити 100-200 прикордонників", – каже Саарекс.

Завдяки продовженню підтримки Frontex прикордонна служба хоче забезпечити адекватність і готовність внутрішніх ресурсів прикордонного контролю на випадок можливих змін у прикордонній ситуації.

Нагадаємо, уряд Фінляндії у квітні залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін, щоб протидіяти гібридній міграційній кризі.

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