Перший міністр Шотландії подав у відставку, не чекаючи вотуму недовіри

Перший міністр Шотландії Хумза Юсаф оголосив про свою відставку на тлі очікуваного голосування щодо вотуму недовіри проти нього і його уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Лідер Шотландської національної партії (SNP), який обійняв цю посаду лише в березні минулого року, опинився в центрі політичного хаосу після того, як у четвер зробив несподівану заяву про припинення угоди про розподіл влади з партією "Зелених".

Юсаф сказав, що це рішення, прийняте після запеклої суперечки щодо зниження кліматичних цілей SNP, продемонструвало "лідерство", оскільки угода між сторонами "виконала свою функцію".

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Але в результаті його колишні союзники-"Зелені" об'єдналися з консерваторами, лейбористами і ліберальними демократами, щоб підтримати два вотуми недовіри: один – йому як лідеру Шотландії, а інший – всьому шотландському уряду.

До того, як ці голосування відбудуться, Юсаф подав у відставку з посади першого міністра Шотландії.

Протягом вихідних він наполягав на тому, що не піде у відставку, але в понеділок вранці його позиція змінилася, і Sky News повідомили, що він розглядає можливість подати у відставку.

Оголошуючи про свою відставку, Юсаф сказав, що він "явно недооцінив рівень душевних переживань і засмучення", які він викликав у "Зелених", коли розірвав з ними зв'язки.

"До моїх колег по опозиції, незалежно від політичної партії, я справді не маю жодної неприязні і, звичайно, не тримаю ні на кого зла", – сказав він, подякувавши своїй дружині, дітям і родині за те, що "терпіли мене протягом багатьох років".

Нагадаємо, попередниця Юсафа Нікола Стерджен, яка для багатьох стала ключовим політиком у боротьбі за незалежність Шотландії, за власним рішенням пішла з посади лідера партії торік у березні. Замість неї SNP вперше обрала своїм очільником мусульманина – Хумзу Юсафа, який перед цим був міністром охорони здоров’я шотландського уряду.

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