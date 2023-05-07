У Литві невдоволені через нагородження суперечливих політиків під час візиту прем’єра Польщі

Візит прем'єр-міністра Польщі до Литви завершився вельми дивним чином – Матеуш Моравецький вручив державну нагороду не тільки неоднозначно оцінюваному політику Валдемару Томашевському, а й польському політику Станіславу Пешко, який не голосував за незалежність Литви.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"Я пам'ятаю, був депутат Пешко, була група обраних у Литві депутатів Верховної ради поляків, але вони не дотримувалися литовської позиції, незважаючи на те, що їх обрали до парламенту Литви", – сказав голова Верховної ради Вітаутас Ландсбергіс.

Політичний оглядач Рімвідас Валатка сказав, що це викликало шок. "Сталася неприємна річ, це викликало шок у мене – полонофіла. Приблизно те саме відчувають і литовські поляки, справжні громадяни Литви, які не дивляться в бік Сходу. Уявіть собі, якби Шимоніте поїхала в Польщу і нагородила б колишніх агентів, які брали участь у вбивстві ксьондза Єжи Попелюшка", – сказав Валатка.

Підписант Акта про незалежність Литви, поляк Чеслов Окінчіц також не розуміє, чому прем'єр Польщі потискав руки цим людям: "Радники Моравецького припустилися промаху, адже справді інформація про цих людей була доступною для уряду Польщі, ці двоє людей неодноразово виступали як проросійські у своїй активній діяльності".

Ландсбергіс переконаний, що прем'єра Польщі підставили: "Хто представляє кандидатів, мабуть, там старі кадри, дуже старі, ще колишнього прем'єра Сікорського, а він був налаштований вороже щодо Литви".

Однак політологи, які цікавляться політикою Польщі, переконані, що жодних промахів не було, все було зроблено навмисно. "У канцелярії є радник, який відповідає за зв'язки з поляками за кордоном, він прихильник Томашевського. У певному сенсі це можна розцінювати як утішний приз Томашевському – неважливо, що програв у Вільнюському районі, ми з тобою", – вважає викладачка Інституту міжнародних відносин і політичних наук Маріюш Антонович.

Голова парламентського Комітету закордонних справ Жигімантас Павільоніс вважає, що тут постарався і сам політик. "Сам Томашевський постарався, щоб його помітили, я думаю, його дні в Литві і в інших місцях лічені", – сказав політик.

Є чутки, що міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс порушив це питання на зустрічі з новим послом Польщі, але від офіційних заяв поки утримуються.

Нагадаємо, під час візиту польського прем'єра до Литви литовська прем'єр-міністерка Інгріда Шімоніте заявила, що нові оборонні плани країн Балтії та Польщі солідні, але наголосила, що не менш важливою буде їхня практична реалізація.