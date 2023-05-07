В Литве недовольны из-за награждения спорных политиков во время визита премьера Польши

Визит премьер-министра Польши в Литву завершился весьма странным образом – Матеуш Моравецкий вручил государственную награду не только неоднозначно оцениваемому политику Валдемару Томашевскому, но и польскому политику Станиславу Пешко, который не голосовал за независимость Литвы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

"Я помню, был депутат Пешко, была группа избранных в Литве депутатов Верховного совета поляков, но они не придерживались литовской позиции, несмотря на то, что их избрали в парламент Литвы", – сказал председатель Верховного совета Витаутас Ландсбергис.

Политический обозреватель Римвидас Валатка сказал, что это вызвало шок. "Произошла неприятная вещь, это вызвало шок у меня – полонофила. Примерно то же самое чувствуют и литовские поляки, настоящие граждане Литвы, которые не смотрят в сторону Востока. Представьте себе, если бы Шимоните поехала в Польшу и наградила бы бы бывших агентов, участвовавших в убийстве ксендза Ежи Золушки", – сказал Валатка.

Подписант Акта о независимости Литвы, поляк Чеслов Окинчиц также не понимает, почему премьер Польши пожимал руки этим людям: "Советники Моравецкого допустили промах, ведь действительно информация об этих людях была доступной для правительства Польши, эти два человека неоднократно выступали как пророссийские в своей активной деятельности".

Ландсбергис убежден, что премьера Польши подставили: "Кто представляет кандидатов, видимо, там старые кадры, очень старые, еще бывшего премьера Сикорского, а он был настроен враждебно по отношению к Литве".

Однако политологи, которые интересуются политикой Польши, убеждены, что никаких промахов не было, все было сделано намеренно. "В канцелярии есть советник, который отвечает за связи с поляками за рубежом, он сторонник Томашевского. В определенном смысле это можно расценивать как утешительный приз Томашевскому – неважно, что проиграл в Вильнюсском районе, мы с тобой", – считает преподавательница Института международных отношений и политических наук Мариюш Антонович.

Председатель парламентского Комитета иностранных дел Жигимантас Павильонис считает, что здесь постарался и сам политик. "Сам Томашевский постарался, чтобы его заметили, я думаю, его дни в Литве и в других местах считанные", – сказал политик.

Есть слухи, что министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис поднял этот вопрос на встрече с новым послом Польши, но от официальных заявлений пока воздерживаются.

Напомним, во время визита польского премьера в Литву литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что новые оборонные планы стран Балтии и Польши солидные, но подчеркнула, что не менее важной будет их практическая реализация.