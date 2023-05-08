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Топ-кандидата від опозиції закидали камінням на передвиборчому мітингу в Туреччині

фото, відео
Понеділок, 8 травня 2023, 09:54

Напередодні виборів у Туреччині протестувальники закидали камінням мера Стамбула Екрема Імамоглу, члена головної опозиційної Республіканської народної партії (CHP), під час передвиборчого мітингу в східному місті Ерзурум, оплоті партії Ердогана.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Під час мітингу в Ерзурумі мер Стамбула Імамоглу, який стане віцепрезидентом, якщо головний опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу переможе на виборах, звертався до своїх прихильників з даху автобуса просто неба.

У той самий час деякі люди з натовпу почали закидати його і його прихильників камінням.

Імамоглу перервав свою промову і покинув місце події. "Ми їдемо заради вашої безпеки", – сказав Імамоглу своїм прихильникам.

Він додав, що подасть кримінальну скаргу на губернатора Ерзурума і керівника поліції за те, що вони допустили насильство.

На відеозаписах видно, що принаймні одна людина отримала поранення в обличчя. Пізніше Імамоглу заявив, що дев'ять осіб були поранені.

На президентських виборах 2018 року Ердоган отримав 72% голосів в Ерзурумі, тут живе велика частина його прихильників.

У Туреччині 14 травня відбудуться президентські та парламентські вибори. Опитування громадської думки показують, що перед Ердоганом стоїть найбільший виборчий виклик за два десятиліття його перебування при владі.

На недільному передвиборчому мітингу Ердоган пообіцяв "поховати у виборчих урнах" опозицію за підтримку ЛГБТ.

Детально про вибори в Туреччині – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Ердоган за крок до поразки: як може змінити Туреччину перемога опозиції.


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