Топ-кандидата від опозиції закидали камінням на передвиборчому мітингу в Туреччині

Напередодні виборів у Туреччині протестувальники закидали камінням мера Стамбула Екрема Імамоглу, члена головної опозиційної Республіканської народної партії (CHP), під час передвиборчого мітингу в східному місті Ерзурум, оплоті партії Ердогана.

Під час мітингу в Ерзурумі мер Стамбула Імамоглу, який стане віцепрезидентом, якщо головний опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу переможе на виборах, звертався до своїх прихильників з даху автобуса просто неба.

У той самий час деякі люди з натовпу почали закидати його і його прихильників камінням.

More footage from Erzurum, where a mob pelted Imamoglu's bus and his supporters with stones – this, after the local AKP municipality tried to prevent the rally from taking place. Opposition calls it a planned provocation. There are wounded.

Імамоглу перервав свою промову і покинув місце події. "Ми їдемо заради вашої безпеки", – сказав Імамоглу своїм прихильникам.

Protesters threw stones at Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu, a member of the main opposition Republican People's Party, during an election rally in the eastern city of Erzurum, a stronghold of Turkey President Tayyip Erdogan's AK Party

Він додав, що подасть кримінальну скаргу на губернатора Ерзурума і керівника поліції за те, що вони допустили насильство.

На відеозаписах видно, що принаймні одна людина отримала поранення в обличчя. Пізніше Імамоглу заявив, що дев'ять осіб були поранені.

Turkish citizens wounded as thugs throw stones at Istanbul Mayor during an opposition rally in #Erzurum, with police failing to intervene.



Turkish Interior Minister's response?



Doesn't even condemn the violence. Blames İmamoğlu for a 'provocation'.



На президентських виборах 2018 року Ердоган отримав 72% голосів в Ерзурумі, тут живе велика частина його прихильників.

У Туреччині 14 травня відбудуться президентські та парламентські вибори. Опитування громадської думки показують, що перед Ердоганом стоїть найбільший виборчий виклик за два десятиліття його перебування при владі.

На недільному передвиборчому мітингу Ердоган пообіцяв "поховати у виборчих урнах" опозицію за підтримку ЛГБТ.

Детально про вибори в Туреччині – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Ердоган за крок до поразки: як може змінити Туреччину перемога опозиції.