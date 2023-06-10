Тисячі вчителів у Румунії вийшли на протест третій тиждень поспіль 

Тисячі румунських вчителів у п'ятницю пройшли маршем у Бухаресті на знак протесту проти низької заробітної плати, завершуючи третій тиждень страйку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Вчителі розпочали страйк 22 травня вперше з 2005 року, і з того часу тисячі людей виходили на акції протесту по всій Румунії, скандуючи "Гідність", "Ми сміливі" і "Ми не здамося".

Thousands of teachers marched in Bucharest yesterday to ask for a pay rise. They went on strike on 22 May and this is their 12th demonstration. The authorities came with an offer that was rejected by the sindicates https://t.co/nTo2aJg7Q7 pic.twitter.com/SpeNciR1DI — Paula Erizanu (@paulaerizanu) June 10, 2023

Профспілки вимагають підвищення заробітної плати вчителів на 25%, інвестицій у розвиток інфраструктури та навчальні матеріали, а також підвищення заробітної плати нових вчителів щонайменше до середнього рівня по країні.

Наразі новий вчитель у Румунії отримує приблизно 2400 леїв ($521,65) на місяць, що становить трохи менше від половини середньої заробітної плати по країні.

Коаліційний уряд, однак, ухвалив лише постанову про підвищення заробітної плати на 1000 леїв ($217,35) на місяць і запропонував щорічні премії з бюджету ЄС.

Цього року уряд виділив трохи більше від 3% ВВП на сектор освіти, хоча раніше країна пообіцяла збільшити витрати до 6% ВВП.

"На жаль, рішення уряду не відповідає нашим вимогам, тому ми будемо продовжувати боротися, поки нас не почують", – сказала Лючія Паскару, представниця протестувальників.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, у протесті взяли участь понад 10 тисяч осіб.

Профспілки заявили, що страйк є безстроковим. Батьки і студенти поки що підтримують страйк, хоча його продовження загрожує відкладеними випускними іспитами.

Уряд, який цього року недовиконав свої доходи і перебуває під тиском необхідності скорочення бюджетного дефіциту, зобов'язався змінити законодавство про заробітну плату для всього державного сектору в рамках пакету реформ, погодженого з Європейською комісією, в обмін на кошти на відновлення.

Працівники охорони здоров'я та поліції також влаштували протести на початку цього тижня з приводу оплати праці та інвестицій, попереджаючи про можливі страйки.

Законопроєкт про заробітну плату в державному секторі, якщо він буде схвалений, призведе до поступового підвищення зарплат, але законодавство не набуде чинності до наступного року, коли в Румунії також відбудуться загальні та президентські вибори.

У страйку 22 травня у Бухаресті взяли участь понад 150 тисяч освітян. 30 травня протест продовжився.