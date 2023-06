Тисячі вчителів у Румунії вийшли на протест третій тиждень поспіль 

Тисячі румунських вчителів у п'ятницю пройшли маршем у Бухаресті на знак протесту проти низької заробітної плати, завершуючи третій тиждень страйку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Вчителі розпочали страйк 22 травня вперше з 2005 року, і з того часу тисячі людей виходили на акції протесту по всій Румунії, скандуючи "Гідність", "Ми сміливі" і "Ми не здамося".

Thousands of teachers marched in Bucharest yesterday to ask for a pay rise. They went on strike on 22 May and this is their 12th demonstration. The authorities came with an offer that was rejected by the sindicates https://t.co/nTo2aJg7Q7 pic.twitter.com/SpeNciR1DI