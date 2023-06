Тысячи учителей в Румынии вышли на протест третью неделю подряд

Тысячи румынских учителей в пятницу прошли маршем в Бухаресте в знак протеста против низкой заработной платы, завершая третью неделю забастовки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Учителя начали забастовку 22 мая впервые с 2005 года, и с тех пор тысячи людей выходили на акции протеста по всей Румынии, скандируя "Достоинство", "Мы смелые" и "Мы не сдадимся".

Thousands of teachers marched in Bucharest yesterday to ask for a pay rise. They went on strike on 22 May and this is their 12th demonstration. The authorities came with an offer that was rejected by the sindicates https://t.co/nTo2aJg7Q7 pic.twitter.com/SpeNciR1DI