Тысячи учителей в Румынии вышли на протест третью неделю подряд

Тысячи румынских учителей в пятницу прошли маршем в Бухаресте в знак протеста против низкой заработной платы, завершая третью неделю забастовки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Учителя начали забастовку 22 мая впервые с 2005 года, и с тех пор тысячи людей выходили на акции протеста по всей Румынии, скандируя "Достоинство", "Мы смелые" и "Мы не сдадимся".

Thousands of teachers marched in Bucharest yesterday to ask for a pay rise. They went on strike on 22 May and this is their 12th demonstration. The authorities came with an offer that was rejected by the sindicates https://t.co/nTo2aJg7Q7 pic.twitter.com/SpeNciR1DI — Paula Erizanu (@paulaerizanu) June 10, 2023

Профсоюзы требуют повышения заработной платы учителей на 25%, инвестиций в развитие инфраструктуры и учебные материалы, а также повышения заработной платы новых учителей как минимум до среднего уровня по стране.

Сейчас новый учитель в Румынии получает примерно 2400 леев ($521,65) в месяц, что составляет чуть меньше половины средней заработной платы по стране.

Коалиционное правительство, однако, приняло лишь постановление о повышении заработной платы на 1000 леев ($217,35) в месяц и предложило ежегодные премии из бюджета ЕС.

В этом году правительство выделило чуть более 3% ВВП на сектор образования, хотя ранее страна пообещала увеличить расходы до 6% ВВП.

"К сожалению, решение правительства не соответствует нашим требованиям, поэтому мы будем продолжать бороться, пока нас не услышат", – сказала Лючия Паскару, представительница протестующих.

По сообщениям местных СМИ, в протесте приняли участие более 10 тысяч человек.

Профсоюзы заявили, что забастовка является бессрочной. Родители и студенты пока поддерживают забастовку, хотя ее продолжение грозит отложенными выпускными экзаменами.

Правительство, которое в этом году недовыполнило свои доходы и находится под давлением необходимости сокращения бюджетного дефицита, обязалось изменить законодательство о заработной плате для всего государственного сектора в рамках пакета реформ, согласованного с Европейской комиссией, в обмен на средства на восстановление.

Работники здравоохранения и полиции также устроили протесты в начале этой недели по поводу оплаты труда и инвестиций, предупреждая о возможных забастовках.

Законопроект о заработной плате в государственном секторе, если он будет одобрен, приведет к постепенному повышению зарплат, но законодательство не вступит в силу до следующего года, когда в Румынии также состоятся всеобщие и президентские выборы.

В забастовке 22 мая в Бухаресте приняли участие более 150 тысяч педагогов. 30 мая протест продолжился.