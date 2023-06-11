У Німеччині заявили, що кліматичні активісти з 2022 року скоїли 580 злочинів

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що кліматичні активісти угруповання "Останнє покоління" відповідальні за 580 кримінальних злочинів з початку минулого року.

За словами політикині СДПН, ця інформація ґрунтується на першому загальнонаціональному звіті про ситуацію від Федерального відомства кримінальної поліції за період з початку 2022 року, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Фезер розповіла, що більшість злочинів, у яких звинувачують кліматичних активістів, – це фізичний і психологічний примус і пошкодження майна. Загалом поліція затримувала 740 осіб.

Фезер знову різко розкритикувала акції протесту. "Ми не погоджуємося з тим, що активісти порушують права інших, – підкреслила вона, додавши, що дії активістів скоріше шкодять захисту клімату.

З точки зору Фезер, це правильно, що поліція втручається в кліматичні протести і що активістів також засуджують, якщо це необхідно.

Дебати про те, чи переходить "Останнє покоління" кордони своїми протестними акціями і які наслідки доцільно застосовувати до цієї групи, вже давно розділяють політикум. Близько двох з половиною тижнів тому під час рейду в кількох федеральних землях були проведені обшуки в квартирах і офісних приміщеннях групи. Передумовою для цього стали розслідування в Баварії та Бранденбурзі за підозрою в тому, що члени "Останнього покоління" могли створити або підтримувати злочинну організацію.

За словами президента Відомства з питань захисту конституції Томаса Хальденванга, поки що немає достатніх доказів того, що "Останнє покоління" можна класифікувати як екстремістське.