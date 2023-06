Британська розвідка стверджує, що російський міністр оборони Сергєй Шойгу намагається підтримувати позитивний імідж, незважаючи на те, що його дедалі більше критикують всередині РФ.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, опублікованому у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, Шойгу протягом останнього тижня був досить активний у публічному просторі, ймовірно, намагаючись переконати у тому, що він контролює усі стратегічні питання, в той час як Україна прискорює наступальні операції.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 June 2023.



