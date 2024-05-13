Опитування: Трамп випереджає Байдена в п'яти ключових штатах

Чинний президент США Джо Байден відстає від свого суперника, республіканця Дональда Трампа, у п'яти з шести "хитких" штатів, де немає явної переваги прихильників Демократичної чи Республіканської партій і які часто визначають долю виборів.

Про це свідчить спільне опитування The New York Times, Philadelphia Inquirer та Сієна-коледжу, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, Трамп випереджає Байдена серед потенційних виборців в Аризоні, Пенсильванії, Вісконсині, Неваді та Джорджії, хоча в перших трьох штатах відрив перебуває в межах статистичної похибки.

У Неваді Трампу прогнозують 51% підтримки виборців проти 38% у чинного президента, а в Джорджії – 50% проти 41%. Байден випереджає республіканця лише в Мічигані, але лише на 1% (47% проти 46%).

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Опитування показало, що Трамп значно покращив свої позиції серед молоді та небілих виборців у порівнянні з 2020 роком.

Ці результати підтверджують тенденцію попередніх аналогічних опитувань, які вказували на перевагу експрезидента США й свідчили, що скандали довкола нього та дії Байдена, схоже, не надто впливають на вподобання виборців.

Водночас не виключено, що американці ще не надто активно включені в передвиборчу кампанію, і з середини літа, коли Демократична та Республіканська партії офіційно оголосять кандидатів на з'їздах, опитування вкажуть на інші результати.

Опитування The New York Times, Philadelphia Inquirer та Сієна-коледжу тривало з 28 квітня по 9 травня й охопило майже 4100 виборців у шести штатах. Похибка для кожного штату становила від 3,6 до 4,6 відсоткових пунктів в обидва боки.

Нагадаємо, за даними останнього опитування Reuters/Ipsos, оприлюдненого у квітні, Байден збільшив свою перевагу над республіканцем до 41% підтримки виборців проти 37% у Трампа, якщо рахувати всі штати США.