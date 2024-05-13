Кулеба обговорив з головою МЗС Литви, як прискорити військову допомогу Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 13 травня повідомив про телефонну розмову з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом, присвячену зокрема військовій підтримці України.
Про це Кулеба написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".
Голова МЗС зазначив, що обговорив з Ландсбергісом про ситуацію на фронті та домовився про "низку спільних кроків у співпраці з третіми країнами для прискорення надання військової допомоги Україні".
"Також обговорили ухвалення переговорної бази, необхідної для початку переговорів про вступ України до ЄС, а також підготовку до саміту миру в Швейцарії та Вашингтонського саміту НАТО", – додав Кулеба.
I spoke with my Lithuanian friend @GLandsbergis about the frontline situation.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 13, 2024
We agreed to take a number of joint steps in our cooperation with third countries to expedite military aid deliveries to Ukraine.
We also discussed the adoption of the negotiating framework required…
Литва послідовно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії та є одним із її найбільших адвокатів на міжнародній арені.
У березні Литва оголосила про передачу Україні своїх систем протидії безпілотникам, а у квітні - партію командно-штабних броньованих машин M577.