Кулеба обговорив з головою МЗС Литви, як прискорити військову допомогу Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 13 травня повідомив про телефонну розмову з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом, присвячену зокрема військовій підтримці України.

Про це Кулеба написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Голова МЗС зазначив, що обговорив з Ландсбергісом про ситуацію на фронті та домовився про "низку спільних кроків у співпраці з третіми країнами для прискорення надання військової допомоги Україні".

"Також обговорили ухвалення переговорної бази, необхідної для початку переговорів про вступ України до ЄС, а також підготовку до саміту миру в Швейцарії та Вашингтонського саміту НАТО", – додав Кулеба.

