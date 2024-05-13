Укр Рус Eng

Кулеба обговорив з головою МЗС Литви, як прискорити військову допомогу Україні

Новини — Понеділок, 13 травня 2024, 21:22 — Олег Павлюк

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 13 травня повідомив про телефонну розмову з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом, присвячену зокрема військовій підтримці України.

Про це Кулеба написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Голова МЗС зазначив, що обговорив з Ландсбергісом про ситуацію на фронті та домовився про "низку спільних кроків у співпраці з третіми країнами для прискорення надання військової допомоги Україні".

"Також обговорили ухвалення переговорної бази, необхідної для початку переговорів про вступ України до ЄС, а також підготовку до саміту миру в Швейцарії та Вашингтонського саміту НАТО", – додав Кулеба.

Реклама:

Литва послідовно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії та є одним із її найбільших адвокатів на міжнародній арені.

У березні Литва оголосила про передачу Україні своїх систем протидії безпілотникам, а у квітні - партію командно-штабних броньованих машин M577.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Кулеба Литва Зброя ЗСУ
Реклама: