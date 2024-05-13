Білий дім анонсував новий пакет військової допомоги Україні цього тижня

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван анонсував черговий пакет військової допомоги Україні цього тижня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав на брифінгу в Білому домі 13 травня.

Коментуючи ситуацію з темпами постачання військової допомоги Україні від США, радник Байдена зазначив, що частина озброєння з останнього пакета, оголошеного 10 травня, прибуде на поле бою "цього тижня".

"І в нас буде ще один пакет PDA (постачання зброї зі складів армії США. – Ред.) в найближчі дні, тому що ми намагаємось справді прискорити темпи поставок (зброї), усвідомлюючи, що через затримку Україна опинилась в небезпечній ситуації, й ми намагаємось вивести її звідти якнайшвидше", – додав Салліван.

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Він далі уточнив, що США намагаються інтенсифікувати постачання зброї в Україну, але це не означає, що аналогічні пакети військової допомоги будуть оголошуватись щотижня.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства з майже 61 мільярдом доларів допомоги Україні та іншим союзникам США. Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.

У США раніше висловили сподівання, що нова американська військова допомога, розблокована після рішення Конгресу, допоможе Збройним силам України з часом повернути ініціативу на полі бою, але широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний.

Але очільник Пентагону Ллойд Остін застерігав минулого тижня, що наразі зарано говорити про ефект на полі бою від наданого Україні фінансування і для отримання Києвом зброї потрібен час.