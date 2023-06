Британская разведка утверждает, что российский министр обороны Сергей Шойгу пытается поддерживать положительный имидж, несмотря на то, что его все больше критикуют внутри РФ.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, Шойгу в течение последней недели был достаточно активен в публичном пространстве, вероятно, пытаясь убедить в том, что он контролирует все стратегические вопросы, в то время как Украина ускоряет наступательные операции.

