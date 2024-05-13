Єврокомісія поскаржилась організаторам "Євробачення" на заборону прапорів ЄС

Віцепрезидент Європейської комісії Маргарітіс Схінас у листі Європейській мовній спілці (ЄМС), яка організовує пісенний конкурс "Євробачення", попросив роз'яснити заборону учасникам розмахувати прапорами ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP, у розпорядженні якого опинився текст листа.

За словами Схінаса, заборона Європейською мовною спілкою прапорів Європейського Союзу на "Євробаченні" "кидає тінь на те, що має стати радісною подією для людей по всій Європі".

"В умовах, коли ЄС є мішенню зловмисних і авторитарних акторів, рішення ЄМС сприяло дискредитації символу, який об'єднує всіх європейців", – написав віцеголова Єврокомісії.

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Він зажадав від організаторів "пояснити обґрунтування цього рішення і вказати на відповідальних там, де це необхідно".

"Непослідовність позиції ЄМС змусила мене і мільйони глядачів поставити собі питання, для чого і для кого існує "Євробачення", – нарікає Схінас.

12-зірковий прапор Євросоюзу часто вивішують на офіційних будівлях та заходах поряд з національними прапорами країн-членів. Його використання, приміром, дозволив Міжнародний олімпійський комітет на майбутніх Олімпійських іграх у Парижі.

Як відомо, Швеція приймала пісенний конкурс із безпрецедентними заходами безпеки, які допомагали забезпечувати також правоохоронці із сусідніх скандинавських країн.

У дні виступів учасниці Ізраїлю у Мальме збиралися мітинги з вимогою виключити Ізраїль з конкурсу.