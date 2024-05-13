Стало відомо, коли вийдуть мемуари Меркель

Мемуари колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель вийдуть у листопаді 2024 року.

Про це 13 травня оголосив видавничний дім Kiepenheuer & Witsch, повідомляє "Європейська правда".

Книгу під назвою Freiheit ("Свобода") обсягом майже 700 сторінок колишня канцлерка Німеччини написала у співавторстві з багаторічною помічницею та радницею Беатою Бауманн.

"Для мене свобода полягає в тому, щоб не припиняти вчитися, не стояти на місці, а мати можливість йти далі, навіть після відходу з політики", – цитує видавництво Меркель.

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Мемуари вийдуть 26 листопада і, за словами Kiepenheuer & Witsch, будуть доступні в понад 30 країнах, але наразі не уточнюється, де саме.

На сайті видавництва паперову книгу вже можна передзамовити за 42 євро, а електронну – за 30 євро.

Ангела Меркель стала першою жінкою на посаді федерального канцлера Німеччини, яку обіймала з 2005 по 2021 рік. За перебування на посаді вона вважалась однією з найбільш впливових політикинь Європи та світу.

Однак після повномасштабного вторгнення в Україну Меркель почали різко критикувати за політику умиротворення Росії, все більшу залежність від російського газу та відмову визнати свої помилки на посаді.

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