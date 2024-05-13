На кордоні з Білоруссю мігрант пограбував польського прикордонника

На польсько-білоруському кордоні біля села Черемха, що в Підляському воєводстві, мігрант викрав у службовця Прикордонної служби Польщі радіотелефон через загороджувальний паркан.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Інцидент стався ще 9 травня, але інформацію про нього тільки зараз підтвердила речниця 16-ї Поморської механізованої дивізії Сухопутних військ Польщі майор Магдалена Кощинська.

За її словами, солдат прикордонного патруля хотів зняти так званий маркер – позначку, якою контрабандисти помічають шляхи перетину кордону для мігрантів, – який він помітив на сталевій трубі загорожі.

Реклама:

У цей момент мігрант підбіг до польського прикордонника з іншого боку паркану на кордоні, просунув руки крізь загорожу й вихопив радіотелефон, прикріплений до його жилета.

"Солдат спробував відібрати рацію, але мігрант втік", – додала Кощинська.

Прикордонник одразу повідомив про інцидент, і радіотелефон вимкнули. Версію подій підтвердили за відео з камер спостереження біля місця інциденту, уточнює RMF FM.

Минулого місяця, нагадаємо, з-поміж мігрантів, які намагаються перейти кордон Білорусі з Польщею, польські прикордонники виявили жінку з новонародженим немовлям.

Тим часом Варшава починає роботу над подальшим зміцненням всього східного кордону, оскільки країна стикається зі зростаючою "гібридною війною" у вигляді нелегальної міграції з Білорусі.