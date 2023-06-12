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Посол США засудила обстріли РФ районів, де рятують місцевих мешканців після підриву Каховської ГЕС

Понеділок, 12 червня 2023, 15:49

Посол США в Україні засудила обстріли російськими військами районів, підтоплених після підриву Каховської ГЕС, звідки евакуюють місцевих мешканців. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Бріджит Брінк у своєму Twitter назвала обстріли зон евакуації шокуючими та неприйнятними.

"Замість того щоб забезпечити повний, безпечний та безперешкодний доступ до цивільних громадян, які рятуються від затоплення на Херсонщині, російські сили продовжують свій варварський жорстокий підхід. Повідомлення про обстріли та нелюдське поводження у Херсонській області – це шокуюче та неприйнятно", – написала посол. 

Як повідомляли, російські війська у неділю обстріляли човни з цивільними, які евакуювалися з окупованого лівого берега Херсонщини, внаслідок чого, за даними прокуратури, 3 людей загинули й 23 травмовано

У суботу внаслідок обстрілу Корабельного, одного з постраждалих районів Херсона, отримали поранення двоє волонтерів.

Очільник МВС України 12 червня повідомив, що внаслідок повені після підриву росіянами Каховської ГЕС, за попередньою інформацією, загинуло 10 людей, 42 вважаються зниклими безвісти.

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