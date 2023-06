Посол США засудила обстріли РФ районів, де рятують місцевих мешканців після підриву Каховської ГЕС

Посол США в Україні засудила обстріли російськими військами районів, підтоплених після підриву Каховської ГЕС, звідки евакуюють місцевих мешканців.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Бріджит Брінк у своєму Twitter назвала обстріли зон евакуації шокуючими та неприйнятними.

Rather than grant full, safe, and unimpeded access to civilians fleeing flooding in Kherson, Russia's forces continue their pattern of barbaric and atrocious conduct. Reports of shelling, shootings, and inhuman treatment in Kherson are shocking and unacceptable.