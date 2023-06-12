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Посол США осудила обстрелы РФ районов, где спасают местных жителей после подрыва Каховской ГЭС

Понедельник, 12 июня 2023, 15:49

Посол США в Украине осудила обстрелы российскими войсками районов, подтопленных после подрыва Каховской ГЭС, откуда эвакуируют местных жителей.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Бриджит Бринк в своем Twitter назвала обстрелы зон эвакуации шокирующими и неприемлемыми.

"Вместо того чтобы обеспечить полный, безопасный и беспрепятственный доступ к гражданским лицам, спасающимся от затопления на Херсонщине, российские силы продолжают свой варварский жестокий подход. Сообщение об обстрелах и бесчеловечном обращении в Херсонской области – это шокирующе и неприемлемо", – написала посол.

Как сообщалось, российские войска в воскресенье обстреляли лодки с гражданскими, которые эвакуировались с оккупированного левого берега Днепра в Херсонской области, в результате чего, по данным прокуратуры, три человека погибли и 23 ранены.

В субботу в результате обстрела Корабельного, одного из пострадавших районов Херсона, получили ранения двое волонтеров.

Глава МВД Украины 12 июня сообщил, что в результате наводнения после подрыва россиянами Каховской ГЭС, по предварительной информации, погибли 10 человек, 42 считаются пропавшими без вести.

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