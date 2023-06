Посол США осудила обстрелы РФ районов, где спасают местных жителей после подрыва Каховской ГЭС

Посол США в Украине осудила обстрелы российскими войсками районов, подтопленных после подрыва Каховской ГЭС, откуда эвакуируют местных жителей.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Бриджит Бринк в своем Twitter назвала обстрелы зон эвакуации шокирующими и неприемлемыми.

"Вместо того чтобы обеспечить полный, безопасный и беспрепятственный доступ к гражданским лицам, спасающимся от затопления на Херсонщине, российские силы продолжают свой варварский жестокий подход. Сообщение об обстрелах и бесчеловечном обращении в Херсонской области – это шокирующе и неприемлемо", – написала посол.

Rather than grant full, safe, and unimpeded access to civilians fleeing flooding in Kherson, Russia's forces continue their pattern of barbaric and atrocious conduct. Reports of shelling, shootings, and inhuman treatment in Kherson are shocking and unacceptable.