Президента Сербії помітили на весіллі сина радикального націоналіста

Президента Сербії Александара Вучича помітили на весіллі сина лідера Сербської радикальної партії, засудженого за злочини проти людяності націоналіста Воїслава Шешеля.

Про це повідомляє Nova.rs, пише "Європейська правда".

У мережу потрапило відео, як Вучич і Шешель на весіллі підносять келихи під час пісень, що прославляють одного з лідерів сербських четників Павле Джуришича.

President of Serbia next to his political foster father and convicted war criminal Seselj, listening to Chetnik songs.



Back to factory settings.



pic.twitter.com/cOdfrucEXv — Aleksandra Tomanic (@AleksTomanic) June 12, 2023

Воєслав Шешель підтвердив, що президент Вучич справді був на весіллі, разом із батьком та сином.

Шешель заснував Сербську радикальну партію і був близьким соратником покійного президента Сербії Слободана Мілошевича, обіймав посаду віце-прем'єра в період з 1998 по 2000 рік. Зазначимо, що Вучич був співголовою Сербської радикальної партії Шешеля, поки не заснував свою – Сербську прогресивну партію.

У Гаазі проти Шешеля висунули звинувачення у злочинах проти людяності та воєнних злочинах, зокрема розпалюванні етнічних чисток в Боснії, Хорватії та сербській провінції Воєводіна в період з серпня 1991 року-вересень 1993 року.

Він добровільно здався трибуналу у 2003 році. У 2016 році Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії визнав Шешеля невинним за всіма пунктами обвинувачення.

Проте у 2018 році Апеляційна палата Міжнародного залишкового механізму для кримінальних трибуналів в Гаазі все ж визнала його винним. З огляду на те, що Шешель вже провів 11,5 років під арештом, це не означало для нього нового ув’язнення.

І Воїслав Шешель, і його син перебувають під санкціями України.