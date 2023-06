Президента Сербії помітили на весіллі сина радикального націоналіста

Президента Сербії Александара Вучича помітили на весіллі сина лідера Сербської радикальної партії, засудженого за злочини проти людяності націоналіста Воїслава Шешеля.

Про це повідомляє Nova.rs, пише "Європейська правда".

У мережу потрапило відео, як Вучич і Шешель на весіллі підносять келихи під час пісень, що прославляють одного з лідерів сербських четників Павле Джуришича.

President of Serbia next to his political foster father and convicted war criminal Seselj, listening to Chetnik songs.



Back to factory settings.



