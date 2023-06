Президента Сербии заметили на свадьбе сына радикального националиста

Президента Сербии Александара Вучича заметили на свадьбе сына лидера Сербской радикальной партии, осужденного за преступления против человечности националиста Воислава Шешеля.

В сеть попало видео, как Вучич и Шешель на свадьбе поднимают бокалы во время песен, прославляющих одного из лидеров сербских четников Павле Джуришича.

President of Serbia next to his political foster father and convicted war criminal Seselj, listening to Chetnik songs.



