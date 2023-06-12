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Президента Сербии заметили на свадьбе сына радикального националиста

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Понедельник, 12 июня 2023, 19:13

Президента Сербии Александара Вучича заметили на свадьбе сына лидера Сербской радикальной партии, осужденного за преступления против человечности националиста Воислава Шешеля.

Об этом сообщает Nova.rs, пишет "Европейская правда".

В сеть попало видео, как Вучич и Шешель на свадьбе поднимают бокалы во время песен, прославляющих одного из лидеров сербских четников Павле Джуришича.

Воеслав Шешель подтвердил, что президент Вучич действительно был на свадьбе, вместе с отцом и сыном.

Шешель основал Сербскую радикальную партию и был близким соратником покойного президента Сербии Слободана Милошевича, занимал должность вице-премьера в период с 1998 по 2000 год. Отметим, что Вучич был сопредседателем Сербской радикальной партии Шешеля, пока не основал свою – Сербскую прогрессивную партию.

В Гааге против Шешеля выдвинули обвинения в преступлениях против человечности и военных преступлениях, в частности разжигании этнических чисток в Боснии, Хорватии и сербской провинции Воеводина в период с августа 1991 года-сентябрь 1993 года.

Он добровольно сдался трибуналу в 2003 году. В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии признал Шешеля невиновным по всем пунктам обвинения.

Однако в 2018 году Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге все же признала его виновным. Учитывая то, что Шешель уже провел 11,5 лет под арестом, это не означало для него нового заключения.

И Воислав Шешель, и его сын находятся под санкциями Украины.

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Сербия