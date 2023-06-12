Президента Сербии заметили на свадьбе сына радикального националиста

Президента Сербии Александара Вучича заметили на свадьбе сына лидера Сербской радикальной партии, осужденного за преступления против человечности националиста Воислава Шешеля.

Об этом сообщает Nova.rs, пишет "Европейская правда".

В сеть попало видео, как Вучич и Шешель на свадьбе поднимают бокалы во время песен, прославляющих одного из лидеров сербских четников Павле Джуришича.

President of Serbia next to his political foster father and convicted war criminal Seselj, listening to Chetnik songs.



Back to factory settings.



pic.twitter.com/cOdfrucEXv — Aleksandra Tomanic (@AleksTomanic) June 12, 2023

Воеслав Шешель подтвердил, что президент Вучич действительно был на свадьбе, вместе с отцом и сыном.

Шешель основал Сербскую радикальную партию и был близким соратником покойного президента Сербии Слободана Милошевича, занимал должность вице-премьера в период с 1998 по 2000 год. Отметим, что Вучич был сопредседателем Сербской радикальной партии Шешеля, пока не основал свою – Сербскую прогрессивную партию.

В Гааге против Шешеля выдвинули обвинения в преступлениях против человечности и военных преступлениях, в частности разжигании этнических чисток в Боснии, Хорватии и сербской провинции Воеводина в период с августа 1991 года-сентябрь 1993 года.

Он добровольно сдался трибуналу в 2003 году. В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии признал Шешеля невиновным по всем пунктам обвинения.

Однако в 2018 году Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге все же признала его виновным. Учитывая то, что Шешель уже провел 11,5 лет под арестом, это не означало для него нового заключения.

И Воислав Шешель, и его сын находятся под санкциями Украины.