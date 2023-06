У Ватикані дали умовний вирок кліматичним активістам, які приклеїли себе до статуї

Суд Ватикану першої інстанції у вівторок присудив двом кліматичним активістам руху Ultima Generazione ("Останнє покоління") дев’ять місяців умовного терміну й штраф через акцію, під час якої вони приклеїлись до підніжжя статуї.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Agenzia Italia.

Інцидент, який став першою акцією Ultima Generazione в Італії, відбувся у травні 2022 року. Тоді Гвідо Вьєро та Естер Гоффі приклеїли руки до основи мармурової статуї "Лаокоон та його сини" у Ватиканських музеях.

Così come Laocoonte tentò invano di mettere in guardia i suoi concittadini dal pericolo che era in realtà il cavallo di Troia, oggi gli scienziati e i cittadini lanciano l'allarme su un collasso climatico sempre più innegabile, venendo messi a tacere dai media e dal Governo. pic.twitter.com/vo19d1XRVj