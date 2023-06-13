У Ватикані дали умовний вирок кліматичним активістам, які приклеїли себе до статуї

Суд Ватикану першої інстанції у вівторок присудив двом кліматичним активістам руху Ultima Generazione ("Останнє покоління") дев’ять місяців умовного терміну й штраф через акцію, під час якої вони приклеїлись до підніжжя статуї.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Agenzia Italia.

Інцидент, який став першою акцією Ultima Generazione в Італії, відбувся у травні 2022 року. Тоді Гвідо Вьєро та Естер Гоффі приклеїли руки до основи мармурової статуї "Лаокоон та його сини" у Ватиканських музеях.

Così come Laocoonte tentò invano di mettere in guardia i suoi concittadini dal pericolo che era in realtà il cavallo di Troia, oggi gli scienziati e i cittadini lanciano l'allarme su un collasso climatico sempre più innegabile, venendo messi a tacere dai media e dal Governo. pic.twitter.com/vo19d1XRVj — Ultima Generazione (@UltimaGenerazi1) May 19, 2023

Суд першої інстанції визнав Вьєро та Гоффі винними в порушенні громадського поряду й засудив до дев’яти місяців позбавлення волі умовно, а також штрафу у 1620 євро за "злочин із обтяжувальними обставинами". Їм також доведеться заплатити по 120 євро за опір наказу агентів ватиканської жандармерії.

Третя активістка, яка фільмувала протест, була оштрафована на 120 євро за те, що порушила "наказ, законно відданий компетентним органом влади".

Крім того, всі троє підсудних повинні будуть виплатити 28 148 євро Ватикану для відшкодування збитків.

Ultima Generazione заявила, що оскаржуватиме вирок в апеляції, засудивши його як "непропорційний та абсурдний" і додавши, що "Ватикан, одна з останніх абсолютних монархій у світі, демонструє все своє лицемірство цим вироком".

Рух "Останнє покоління", який діє в кількох країнах, має на меті привернути увагу до кліматичної кризи шляхом акцій проти музейних експонатів і творів мистецтва.

Раніше в парламенті Італії почали розглядати проєкт закону про запровадження кримінальної відповідальності за вандалізм щодо об’єктів культурної спадщини.