В Ватикане дали условный приговор климатическим активистам, которые приклеили себя к статуе

Суд Ватикана первой инстанции во вторник приговорил двух климатических активистов движения Ultima Generazione ("Последнее поколение") к девяти месяцам условного срока и штрафу из-за акции, во время которой они приклеились к подножию статуи.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Agenzia Italia.

Инцидент, который стал первой акцией Ultima Generazione в Италии, произошел в мае 2022 года. Тогда Гвидо Вьеро и Эстер Гоффи приклеили руки к основанию мраморной статуи "Лаокоон и его сыновья" в Ватиканских музеях.

Così come Laocoonte tentò invano di mettere in guardia i suoi concittadini dal pericolo che era in realtà il cavallo di Troia, oggi gli scienziati e i cittadini lanciano l'allarme su un collasso climatico sempre più innegabile, venendo messi a tacere dai media e dal Governo. pic.twitter.com/vo19d1XRVj — Ultima Generazione (@UltimaGenerazi1) May 19, 2023

Суд первой инстанции признал Вьеро и Гоффи виновными в нарушении общественного порядка и приговорил к девяти месяцам лишения свободы условно, а также штрафу в 1620 евро за "преступление с отягчающими обстоятельствами". Им также придется заплатить по 120 евро за сопротивление приказу агентов ватиканской жандармерии.

Третья активистка, которая снимала протест, была оштрафована на 120 евро за то, что нарушила "приказ, законно отданный компетентным органом власти".

Кроме того, все трое подсудимых должны будут выплатить 28 148 евро Ватикану для возмещения ущерба.

Ultima Generazione заявила, что будет оспаривать приговор в апелляции, осудив его как "непропорциональный и абсурдный" и добавив, что "Ватикан, одна из последних абсолютных монархий в мире, демонстрирует все свое лицемерие этим приговором".

Движение "Последнее поколение", которое действует в нескольких странах, имеет целью привлечь внимание к климатическому кризису путем акций против музейных экспонатов и произведений искусства.

Ранее в парламенте Италии начали рассматривать проект закона о введении уголовной ответственности за вандализм в отношении объектов культурного наследия.