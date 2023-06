В Ватикане дали условный приговор климатическим активистам, которые приклеили себя к статуе

Суд Ватикана первой инстанции во вторник приговорил двух климатических активистов движения Ultima Generazione ("Последнее поколение") к девяти месяцам условного срока и штрафу из-за акции, во время которой они приклеились к подножию статуи.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Agenzia Italia.

Инцидент, который стал первой акцией Ultima Generazione в Италии, произошел в мае 2022 года. Тогда Гвидо Вьеро и Эстер Гоффи приклеили руки к основанию мраморной статуи "Лаокоон и его сыновья" в Ватиканских музеях.

Così come Laocoonte tentò invano di mettere in guardia i suoi concittadini dal pericolo che era in realtà il cavallo di Troia, oggi gli scienziati e i cittadini lanciano l'allarme su un collasso climatico sempre più innegabile, venendo messi a tacere dai media e dal Governo. pic.twitter.com/vo19d1XRVj