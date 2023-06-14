Австрія не збирається скасовувати контроль на кордоні зі Словенією через мігрантів

Прикордонний контроль на австрійсько-словенському кордоні необхідно зберегти, зважаючи на значний міграційний тиск зі Словенії.

Про це заявив у вівторок у Відні канцлер Австрії Карл Негаммер своєму словенському колезі Роберту Голобу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Голоб відвідав Відень вперше з моменту вступу на посаду рік тому і зустрівся зі своїм австрійським колегою Карлом Негаммером, щоб обговорити кілька питань, у тому числі рішення Австрії у травні продовжити прикордонний контроль на словенському кордоні – рішення, яке викликало сильне обурення у Словенії, а Європейська комісія пригрозила Австрії судовим позовом.

Однак на зустрічі Негаммер знову наголосив на необхідності посиленого прикордонного контролю на словенському кордоні, пославшись на те, що цього року Австрія зареєструвала 18 тисяч заяв про надання притулку, і відзначивши загальні недоліки Шенгенської системи, звернувши увагу на велику кількість мігрантів, які залишаються незареєстрованими в інших країнах ЄС.

Тим не менш, Негаммер натякнув, що питання прикордонного контролю зі Словенією може бути обговорено восени.

"Якщо нам вдасться зменшити тиск, ми можемо про це поговорити", – сказав він, маючи на увазі, що члени Шенгенської зони можуть прийняти рішення про продовження прикордонних перевірок через шість місяців.

Напередодні візиту Голоба Міністерство внутрішніх справ Австрії опублікувало міграційні дані зі Словенії, які свідчать про різке збільшення кількості нелегальних перетинів кордону: до червня словенська влада затримала 16 131 особу, які нелегально перетнули кордон, у порівнянні з 4598 особами роком раніше.

На це Голоб відреагував риторичним запитанням: чи повинна Словенія запровадити контроль за поверненням австрійських туристів під час сезону відпусток?

"Ми не хочемо вдарити по нашому власному населенню або нашим сусідам заходами, які не є ефективними", – заявив Голоб на зустрічі у Відні, додавши, що значна кількість затримань у Словенії свідчить про те, що альтернативні заходи виявилися більш ефективними в боротьбі з нелегальною міграцією.

Для кращого контролю міграційних потоків Голоб відзначив нову спільну ініціативу Австрії, Словенії та Хорватії щодо кращого управління міграційними потоками на всій території, подібно до підходу до контролю, який застосовують Данія та Німеччина на своєму спільному кордоні – де кількість перевірок на кордоні тепер базується на оцінках поліції щодо того, де вони найбільш необхідні.

"Словенія не хоче скасовувати Шенген. Ми хочемо бути прикладом того, що з мігрантами можна поводитися по-іншому", – підкреслив Голоб.

Негаммер підтримав пропозицію Голоба, заявивши, що уповноважить міністра внутрішніх справ Герхарда Карнера посилити співпрацю зі Словенією.

Нагадаємо, країни ЄС досягли домовленості у справі розселення мігрантів: попри те, що Польща і Угорщина були проти, для досягнення угоди вистачило кваліфікованої більшості.

Згідно з пропозицією Швеції, яка наразі очолює Раду ЄС, країни матимуть три варіанти: вони зможуть приймати мігрантів, платити за тих, кого не прийняли, або обрати так звану "оперативну допомогу".

За оцінками, близько 30 тисяч мігрантів можуть прибувати до Європейського Союзу щороку.

"Вартість" одного неприйнятого мігранта була узгоджена на рівні 20 тисяч євро.