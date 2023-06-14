Австрия не собирается отменять контроль на границе со Словенией из-за мигрантов

Пограничный контроль на австрийско-словенской границе необходимо сохранить, учитывая значительное миграционное давление из Словении.

Об этом заявил во вторник в Вене канцлер Австрии Карл Нехаммер своему словенскому коллеге Роберту Голобу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Голоб посетил Вену впервые с момента вступления в должность год назад и встретился со своим австрийским коллегой Карлом Нехаммером, чтобы обсудить несколько вопросов, в том числе решение Австрии в мае продлить пограничный контроль на словенской границе – что вызвало сильное возмущение в Словении, а Европейская комиссия пригрозила Австрии судебным иском.

Однако на встрече Нехаммер вновь подчеркнул необходимость усиленного пограничного контроля на словенской границе, сославшись на то, что в этом году Австрия зарегистрировала 18 тысяч заявлений о предоставлении убежища, и отметив общие недостатки Шенгенской системы, обратив внимание на большое количество мигрантов, которые остаются незарегистрированными в других странах ЕС.

Тем не менее, Нехаммер намекнул, что вопрос пограничного контроля со Словенией может стать предметом обсуждения осенью.

"Если нам удастся уменьшить давление, мы можем об этом поговорить", – сказал он, имея в виду, что члены Шенгенской зоны могут принять решение о продлении пограничных проверок через шесть месяцев.

Накануне визита Голоба Министерство внутренних дел Австрии опубликовало миграционные данные из Словении, которые свидетельствуют о резком увеличении количества нелегальных пересечений границы: до июня словенские власти задержали 16 131 человека, нелегально пересекших границу, по сравнению с 4598 годом ранее.

На это Голоб отреагировал риторическим вопросом: должна ли Словения ввести контроль за возвращением австрийских туристов во время сезона отпусков?

"Мы не хотим ударить по нашему собственному населению или нашим соседям мерами, которые неэффективны", – заявил Голоб на встрече в Вене, добавив, что значительное количество задержаний в Словении свидетельствует о том, что альтернативные меры оказались более эффективными в борьбе с нелегальной миграцией.

Для лучшего контроля миграционных потоков Голоб отметил новую совместную инициативу Австрии, Словении и Хорватии по лучшему управлению миграционными потоками на всей территории, подобно подходу к контролю, который применяют Дания и Германия на своей общей границе – где количество проверок на границе теперь базируется на оценках полиции относительно того, где они наиболее необходимы.

"Словения не хочет отменять Шенген. Мы хотим быть примером того, что с мигрантами можно обращаться по-другому", – подчеркнул Голоб.

Нехаммер поддержал предложение Голоба, заявив, что уполномочит министра внутренних дел Герхарда Карнера усилить сотрудничество со Словенией.

Напомним, страны ЕС достигли договоренности в деле расселения мигрантов: несмотря на то, что Польша и Венгрия были против, для достижения соглашения хватило квалифицированного большинства.

Согласно предложению Швеции, которая сейчас возглавляет Совет ЕС, страны будут иметь три варианта: они смогут принимать мигрантов, платить за тех, кого не приняли, или выбрать так называемую "оперативную помощь".

По оценкам, около 30 тысяч мигрантов могут прибывать в Европейский Союз ежегодно.

"Стоимость" одного непринятого мигранта была согласована на уровне 20 тысяч евро.