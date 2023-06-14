Гендиректор МАГАТЕ відклав поїздку на Запорізьку АЕС, бо боїться - Reuters

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відклав заплановану поїздку на захоплену Росією Запорізьку АЕС через ситуацію з безпекою.

Про це у коментарі Reuters заявив неназваний український високопосадовець, пише "Європейська правда".

"Він (Гроссі. – Ред.) чекає, коли зможе безпечно доїхати", – сказав український урядовець, який говорив на умовах анонімності.

Співрозмовник агентства не повідомив, коли Гроссі прибуде на атомну станцію.

Очікувалося, що Гроссі відвідає станцію в середу після переговорів у Києві у вівторок, але дипломатичне джерело повідомило, що візит буде відкладено "на кілька годин".

Російське агентство "Інтерфакс" з посиланням на представника призначеної РФ окупаційної адміністрації повідомило, що Гроссі відвідає ЗАЕС у четвер.

У цьому контексті агентство зазначає, що останнім часом на півдні і сході України активізувалися бойові дії.

Раніше в МАГАТЕ заявляли, що на Запорізькій атомній електростанції немає "безпосереднього ризику для ядерної безпеки" після руйнування Каховської ГЕС.