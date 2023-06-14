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Гендиректор МАГАТЭ отложил поездку на Запорожскую АЭС, потому что боится – Reuters

Среда, 14 июня 2023, 12:59

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отложил запланированную поездку на захваченную Россией Запорожскую АЭС из-за ситуации с безопасностью.

Об этом в комментарии Reuters заявил неназванный украинский чиновник, пишет "Европейская правда".

"Он (Гросси. – Ред.) ждет, когда сможет безопасно доехать", – сказал украинский чиновник, говоривший на условиях анонимности.

Собеседник агентства не сообщил, когда Гросси прибудет на атомную станцию.

Ожидалось, что Гросси посетит станцию в среду после переговоров в Киеве во вторник, но дипломатический источник сообщил, что визит будет отложен "на несколько часов".

Российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителя назначенной РФ оккупационной администрации сообщило, что Гросси посетит ЗАЭС в четверг.

В этом контексте агентство отмечает, что в последнее время на юге и востоке Украины активизировались боевые действия.

Ранее в МАГАТЭ заявляли, что на Запорожской атомной электростанции нет "непосредственного риска для ядерной безопасности" после разрушения Каховской ГЭС.

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