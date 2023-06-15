Європарламент засудив тортури та переслідування Росією українських підлітків

Європарламент ухвалив резолюцію із засудженням дій російських структур, які застосували тортури та порушили кримінальні провадження проти українських підлітків Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

За проголосували 425 депутатів, проти – 3, утрималися – 15 європейських політиків.

"Європейський парламент… рішуче засуджує процес проти Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова, та жорстокість, перед якою вони постали, та вимагає негайно припинити процес проти них та дозволити їм покинути тимчасово окуповані території України та Російської Федерації", – йдеться у документі.

Депутати Європарламенту закликали ЄС внести тих, хто причетний до насильства над підлітками, зокрема, слідчих "тимчасового директорату російського МВС по Запорізькій області", до санкційного переліку за порушення прав людини, та звернулися до міжнародних гуманітарних організацій, зокрема до Червоного Хреста, сприяти безпечному вивезенню підлітків в Україну або у будь-яку іншу країну, яка гарантує їхню безпеку.

Європейські політики засудили грубі порушення Російською Федерацією прав людини, зокрема, прав дитини, а також спроби російської влади позбавити українських громадян їхньої української ідентичності.

Вони засудили також дії білоруського режиму, який сприяє вивезенню українських дітей, та закликали ЄС вжити негайних заходів для запобігання подальшій насильницькій депортації українських дітей в Росію та їх направленню у так звані "прийомні" родини, незважаючи на наявність рідних батьків або правомірних опікунів в Україні.

24 травня 2023 року двоє підлітків Тігран Оганнісян та Микита Ханганов, обидва 2006 року народження, у тимчасово окупованому Бердянську отримали обвинувачення від Слідчого комітету РФ у нібито підготовці диверсії на залізниці. Їм загрожує ув'язнення на строк від 10 до 20 років.