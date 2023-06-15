Европарламент осудил пытки и преследования Россией украинских подростков

Европарламент принял резолюцию с осуждением действий российских структур, которые применили пытки и возбудили уголовные производства против украинских подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

За проголосовали 425 депутатов, против – 3, воздержались – 15 европейских политиков.

"Европейский парламент... решительно осуждает процесс против Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, и жестокость, перед которой они предстали, и требует немедленно прекратить процесс против них и позволить им покинуть временно оккупированные территории Украины и Российской Федерации", – говорится в документе.

Депутаты Европарламента призвали ЕС внести тех, кто причастен к насилию над подростками, в частности, следователей "временного директората российского МВД по Запорожской области", в санкционный перечень за нарушение прав человека, и обратились к международным гуманитарным организациям, в частности к Красному Кресту, способствовать безопасному вывозу подростков в Украину или в любую другую страну, которая гарантирует их безопасность.

Европейские политики осудили грубые нарушения Российской Федерацией прав человека, в частности, прав ребенка, а также попытки российских властей лишить украинских граждан их украинской идентичности.

Они осудили также действия белорусского режима, который способствует вывозу украинских детей, и призвали ЕС принять немедленные меры для предотвращения дальнейшей насильственной депортации украинских детей в Россию и их направлению в так называемые "приемные" семьи, несмотря на наличие родных родителей или правомерных опекунов в Украине.

24 мая 2023 года двое подростков Тигран Оганнисян и Никита Ханганов, оба 2006 года рождения, во временно оккупированном Бердянске получили обвинения от Следственного комитета РФ в якобы подготовке диверсии на железной дороге. Им грозит заключение на срок от 10 до 20 лет.