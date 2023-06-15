Принцеса Норвегії візьме участь у реаліті-шоу

Норвезька принцеса Марта Луїза взяла участь у новому реаліті-шоу телеканалу Discovery+ Jaget ("Полювання"), у якому зіркові пари намагаються втекти від команди слідчих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dagbladet.

Разом із Мартою Луїзою у зйомках бере участь норвезька акторка й модель Тінаше Вільямсон, які кілька років дружать.

Тінаше Вільямсон і Марта Луїза Фото: Dagbladet

"Я боюся параної. Зараз ми трохи нервуємо, бо не знаємо, у що встрягли. Тож це буде захоплююче", – каже принцеса.

51-річна Марта Луїза Норвезька – донька короля Норвегії Гаральда V, четверта в лінії успадкування трону Норвегії. Водночас принцеса ще з 2002 року не є частиною королівського двору після того, як вирішила вести приватне життя.

Минулого року королівський двір Норвегії домовився з Мартою Луїзою, що вона остаточно перестане представляти королівську сім’ю на тлі підтримки нею нетрадиційної медицини, а також стосунків із американським бізнесменом і шаманом Дареком Верретом.

Сама Марта Луїза критикувала ЗМІ, вважаючи, що вони займаються лише полюванням за яскравими заголовками й кліками.

Нагадаємо, минулого року фракція Консервативної партії Великої Британії тимчасово призупинила членство депутата Палати громад, колишнього міністра охорони здоров’я Метта Генкока через участь у реаліті-шоу для знаменитостей.