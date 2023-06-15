Принцеса Норвегії візьме участь у реаліті-шоу
Четвер, 15 червня 2023, 23:14
Норвезька принцеса Марта Луїза взяла участь у новому реаліті-шоу телеканалу Discovery+ Jaget ("Полювання"), у якому зіркові пари намагаються втекти від команди слідчих.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dagbladet.
Разом із Мартою Луїзою у зйомках бере участь норвезька акторка й модель Тінаше Вільямсон, які кілька років дружать.
"Я боюся параної. Зараз ми трохи нервуємо, бо не знаємо, у що встрягли. Тож це буде захоплююче", – каже принцеса.
51-річна Марта Луїза Норвезька – донька короля Норвегії Гаральда V, четверта в лінії успадкування трону Норвегії. Водночас принцеса ще з 2002 року не є частиною королівського двору після того, як вирішила вести приватне життя.
Минулого року королівський двір Норвегії домовився з Мартою Луїзою, що вона остаточно перестане представляти королівську сім’ю на тлі підтримки нею нетрадиційної медицини, а також стосунків із американським бізнесменом і шаманом Дареком Верретом.
Сама Марта Луїза критикувала ЗМІ, вважаючи, що вони займаються лише полюванням за яскравими заголовками й кліками.
Нагадаємо, минулого року фракція Консервативної партії Великої Британії тимчасово призупинила членство депутата Палати громад, колишнього міністра охорони здоров’я Метта Генкока через участь у реаліті-шоу для знаменитостей.